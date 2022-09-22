Боевики "Л/ДНР" хотят привлечь несовершеннолетних детей для "референдума", — СБУ (видео)

В "голосовании", по задумке коллаборантов, могут участвовать дети в возрасте от 13 до 17 лет.

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Оккупационная администрация Донецкой области для участия в фейковом референдуме планирует привлечь несовершеннолетних детей. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности, в распоряжении которой оказались документы коллаборантов.

По данным ведомства, оккупанты, привлекая детей к "голосованию", пытаются расширить "электоральную базу" для поддержки плана Кремля по аннексии и вхождению восточной области в состав Российской Федерации.

В перехваченных документах сказано, что для участия в "референдуме" хотят задействовать несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет.

"Чтобы усилить контроль за "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать на "избирательные участки" их родители, опекуны или представители так называемых "детских домов". Для "накрутки показателей" псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно находящиеся на территории России. Соответствующие изменения в "избирательный процесс" его московские кураторы поручили так называемой "центральной избирательной комиссии днр", — говорится в сообщении СБУ.

[ + – ] Боевики "Л/ДНР" хотят привлечь несовершеннолетних для "референдума",

Более того, как отмечают силовики, с помощью привлечения несовершеннолетних оккупационная администрация Донетчины хочет исправить катастрофическую нехватку голосов для легитимизации фейкового референдума.

На данный момент, как утверждают в СБУ, установлены сведения об организаторах "волеизъявления", а также уточнено их месторасположение. Также начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса, среди которых — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

[ + – ] Боевики "ДНР" хотят привлечь детей для участия в "референдуме" [ + – ] Боевики "ДНР" хотят привлечь детей для участия в "референдуме" [ + – ] Боевики "ДНР" хотят привлечь детей для участия в "референдуме"

Напомним, фейковый референдум на оккупированном Донбассе коллаборанты планируют провести в период с 23 по 27 сентября. В захваченной части Донецкой области захватчики хотят использовать смешанную форму голосования.

Президент РФ Владимир Путин, анонсируя частичную мобилизацию россиян, заявил, что Россия признает результаты фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.