Бойовики "Л/ДНР" хочуть залучити неповнолітніх дітей для "референдуму", — СБУ (відео)

У "голосуванні", за задумом колаборантів, можуть брати участь діти віком від 13 до 17 років.

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Окупаційна адміністрація Донецької області для участі у фейковому референдумі планує залучити неповнолітніх дітей. Про це інформує пресцентр Служби безпеки, у розпорядженні якої опинилися документи колаборантів.

За даними відомства, окупанти, залучаючи дітей до "голосування", намагаються розширити "електоральну базу" для підтримки плану Кремля з анексії та входження східної області до складу Російської Федерації.

У перехоплених документах сказано, що для участі у "референдумі" хочуть залучити неповнолітніх віком від 13 до 17 років.

"Щоб посилити контроль за "явкою", неповнолітніх повинні супроводжувати на "виборчі дільниці" їхні батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків. Для "накрутки показників" псевдореферендуму до нього планують залучати сім'ї з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але які тимчасово знаходяться на території Росії. Відповідні зміни до "виборчого процесу" його московські куратори доручили так званій "центральній виборчій комісії днр", — йдеться в повідомленні СБУ.

[ + – ] Бойовики "Л/ДНР" хочуть залучити неповнолітніх для "референдуму"

Щобільше, як зазначають силовики, за допомогою залучення неповнолітніх окупаційна адміністрація Донеччини хоче виправити катастрофічний брак голосів для легітимізації фейкового референдуму.

Зараз, як стверджують у СБУ, встановлено відомості про організаторів "волевиявлення", а також уточнено їхнє місце розташування. Також розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу, серед яких — "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України".

[ + – ] Бойовики "ДНР" хочуть залучити дітей до участі у "референдумі" [ + – ] Бойовики "ДНР" хочуть залучити дітей до участі у "референдумі" [ + – ] Бойовики "ДНР" хочуть залучити дітей до участі у "референдумі"

Нагадаємо, фейковий референдум на окупованому Донбасі колаборанти планують провести у період із 23 по 27 вересня. У захопленій частині Донецької області загарбники хочуть використати змішану форму голосування.

Президент РФ Володимир Путін, анонсуючи часткову мобілізацію росіян, заявив, що Росія визнає результати фейкових референдумів на окупованих територіях України.