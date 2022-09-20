У захопленій частині Донеччини колаборанти хочуть організувати "голосування" у змішаному форматі.

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Окупаційні адміністрації Луганської та Донецької областей призначили дату проведення фейкового референдуму щодо входження регіонів до складу РФ. Відповідну інформацію колаборанти оприлюднили у своїх Telegram-каналах, передає Фокус.

Заступник голови "народної ради ЛНР" Дмитро Хорошилов повідомив, що фейковий референдум про приєднання окупованої частини Луганської області до Росії відбудеться в період з 23 по 27 вересня. Закон про проведення "голосування" вже було підписано ватажком проросійських бойовиків Леонідом Пасічником.

"Участь у референдумі є вільною і добровільною. Учасники референдуму беруть участь у голосуванні на основі загального рівного і прямого волевиявлення при таємному голосуванні. Ніхто не має права впливати на учасника референдуму з метою примусити його до участі або неучасті в референдумі", — йдеться у "документі", який було підписано Пасічником та опубліковано підконтрольним окупаційній адміністрації ЗМІ.

"Референдум" про входження непідконтрольної Києву частини Донецької області до складу РФ також заплановано на період із 23 по 27 вересня. Ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін вже заявив, що фейкове голосування проходитиме у змішаному форматі.

"Основний час, який ми заклали для референдуму, це голосування, яке проводитиметься поза виборчими дільницями, щоб не створювати масове скупчення людей і один день вже безпосередньо для тих, хто хотів би проголосувати на дільниці", — додав колаборант, анонсуючи проведення фейкового референдуму у захопленій частині Донецької області.

[ + – ] Бойовики "Л/ДНР" назвали дату проведення "референдуму" про входження до складу РФ

Нагадаємо, 19 вересня "громадська рада ЛНР" вимагала на окупованих територіях провести "референдум" про входження Луганської області до складу Російської Федерації.

З такою вимогою виступила "громадська рада ДНР", яка також наполягає на анексії частини Донецької області шляхом проведення фейкового волевиявлення. Пізніше росЗМІ повідомили, що на захопленій Донеччині колаборанти пропонують провести онлайн-голосування.

Також повідомлялося, що Росія на листопад готувала проведення "референдуму" на захопленій частині Харківської області, проте стратегія провалилася через успішний контрнаступ ЗСУ.