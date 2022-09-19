РФ хотіла у листопаді провести "референдум" на Харківщині: "за" мали бути 75%, – ЗМІ (фото)

У "голосуванні" щодо створення "ХНР" мали брати участь понад 140 тисяч осіб, а піар-кампанію Кремль хотів проводити за допомогою православних хресних ходів.

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Росія планувала з 1 по 7 листопада провести в окупованій частині Харківської області фейковий референдум про входження регіону до РФ. Про це повідомляє видання "Донбас Реалії", посилаючись на свої джерела у розвідувальних відомствах.

Стратегію проведення референдуму в частині Харківської області було розроблено Кремлем, проте успішний контрнаступ Збройних сил України на цій ділянці фронту порушив усі плани Росії.

У документі, який опинився у розпорядженні журналістів, сказано, що фейкове "волевиявлення" мали провести протягом семи днів — з 1 по 7 листопада. Понад те, у стратегії вже заздалегідь прописали результат про входження Харківської області до складу РФ — цей варіант мали підтримати 75% тих, хто голосував.

Куратори поставили колаборантам завдання, що у "референдумі" мали взяти участь понад 140 тисяч людей. Документ, за даними видання, було розроблено Кремлем нещодавно, оскільки в ньому використовується карта бойових дій від 24 серпня.

[ + – ] РФ готувала на листопад проведення референдуму у Харківській області [ + – ] РФ готувала на листопад проведення референдуму у Харківській області

"Серед ризиків, що зазначають організатори "референдуму" — відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях та проукраїнські настрої серед населення. Автори документа пропонували пропагувати перспективи входження до складу РФ з акцентом на економічні та соціальні вигоди та підтримувати тезу, що приєднання всієї Харківської області неминуче", — йдеться у матеріалі "Донбас Реалії".

Кремль планував організувати піар-кампанію референдуму, використовуючи православні свята. 21 вересня на окупованій частині Харківщини мала відбутися хресна хода на підтримку фейкового "волевиявлення", а з 1 по 6 листопада — вони мали проходити щодня. Понад те, у документі зазначено, що для голосування було придумано спеціальний гімн — "Скажи Росії так, перед Богом ми один народ".

[ + – ] РФ готувала на листопад проведення референдуму у Харківській області [ + – ] РФ готувала на листопад проведення референдуму у Харківській області

Нагадаємо, на початку вересня "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про анексію українських областей та входження їх до складу Росії без проведення фейкових референдумів.

Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку в росЗМІ з'явилася інформація, що Кремль поставив на паузу підготовку до проведення фейкових референдумів на захоплених територіях.