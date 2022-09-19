РФ хотела в ноябре провести "референдум" на Харьковщине: "за" должны быть 75%, – СМИ (фото)

В "голосовании" по созданию "ХНР" должны были участвовать более 140 тысяч человек, а пиар-кампанию Кремль хотел проводить с помощью православных крестных ходов.

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Россия планировала с 1 по 7 ноября провести в оккупированной части Харьковской области фейковый референдум о вхождении региона в состав РФ. Об этом сообщает издание "Донбасс Реалии", ссылаясь на свои источники в разведывательных ведомствах.

Стратегия проведения референдума в части Харьковской области была разработана Кремлем, однако успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на этом участке фронта нарушило все планы России.

В документе, который оказался в распоряжении журналистов, сказано, что фейковое "волеизъявление" должны были провести в течение семи дней — с 1 по 7 ноября. Более того, в стратегии уже заранее прописали результат о вхождении Харьковской области в состав РФ — этот вариант должны были поддержать 75% голосовавших.

Кураторы поставили коллаборантом задачу, что в "референдуме" должны были взять участие более 140 тысяч человек. Документ, по данным издания, был разработан Кремлем недавно, поскольку в нем используется карта боевых действий от 24 августа.

[ + – ] РФ готовила на ноябрь проведение референдума в Харьковской области [ + – ] РФ готовила на ноябрь проведение референдума в Харьковской области

"Среди рисков, отмечаемых организаторами "референдума" — отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения среди населения. Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав РФ с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно", — говорится в материале "Донбасс Реалии".

Кремль планировал организовать пиар-кампанию "референдума", используя православные праздники. 21 сентября на оккупированной части Харьковщине должен был состояться крестный ход в поддержку фейкового "волеизъявления", а с 1 по 6 ноября — они должны были проходить ежедневно. Более того, в документе указано, что для голосования был придуман специальный гимн — "Скажи России да, перед Богом мы один народ".

[ + – ] РФ готовила на ноябрь проведение референдума в Харьковской области [ + – ] РФ готовила на ноябрь проведение референдума в Харьковской области

Напомним, в начале сентября "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об аннексии украинских областей и вхождении их в состав России без проведения фейковых референдумов.

После успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении в росСМИ появилась информация, что Кремль поставил на паузу подготовку к проведению фейковых референдумов на захваченных территориях.