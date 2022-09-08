В РФ хотят присоединить территории Украины без референдумов

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов считает "логичным и обоснованным" возможность аннексии территорий Украины и без всеобщего голосования. Главное, по его словам, политическая воля.

Представитель оккупационной администрации Крыма, т.н. глава полуострова Сергей Аксенов призвал ускорить "референдумы" на оккупированных украинских территориях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов, — пояснил Аксенов. — В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам".

Он также добавил, что аннексию Крыма мало кто признал, потому он считает, что признание или непризнание международного сообщества не зависит от того, как именно присоединяются территории. Все дело в политической воли.

По словам Аксенова, Крым готов оказывать содействие в этом отношении — морально и материально.

Он уточнил, что финансировать такие волеизъявления будут из Кремля, на федеральном уровне, а Крым в меру возможностей поможет адаптироваться к российскому законодательству и жизни в большой стране.

В день народного единства России в Кремле назвали новую дату псевдореферендумов в Украине. Представители "Единой России" назвали 4 ноября исторической датой, которая якобы "объединит всех в русском мире".

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