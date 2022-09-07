В день народного единства РФ: у Путина придумали новую дату "референдумов" в Украине

Россияне постоянно переносят псевдореферендумы из-за отсутствия прогресса на фронте. "Единая Россия" посчитала 4 ноября исторической датой, которая "объединит всех в русском мире".

Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины можно провести 4 ноября, в день народного единства России. Такое мнение выразил секретарь генерального совета провластной партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"День народного единства — это историческая дата, которая нас всех объединяет в пространство русского мира", – считает он.

Российские оккупанты, по словам Турчака, с начала войны общаются с людьми на захваченных территориях и якобы видят их настроения.

"Они давно к этому готовы", — ответил политик за все население.

[ + – ] Андрей Турчак считает, что РФ обязательно проведет "голосование" в этом году

Андрей Турчак дал понять, что власти РФ обязательно проведут "голосование" уже в этом году.

"Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие города, наконец, вернутся в родную гавань", — заключил он.

"Референдумы" на оккупированных территориях Украины — сколько раз их переносили

Отметим, что Турчак стал первым российским чиновником такого высокого ранга, который называл возможную дату "референдумов".

Российские захватчики несколько раз планировали псевдореферендумы — сначала в конце весны, а затем — в сентябре. Голосование переносили из-за отсутствия прогресса ВС РФ на фронте.

[ + – ] "Референдум" на Донбассе думали провести в сентябре и фальсифицировать его результаты

Последний раз так называемый представитель оккупационных властей в Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что "референдум" перенесут из-за ситуации с безопасностью.

"Мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население", — объяснял предатель намерения захватчиков.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предупреждала о наказании за участие в так называемых референдумах. За голосование можно получить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что Кремль тоже поддерживал идею переноса "референдумов" на оккупированных территориях Украины на 4 ноября. У президента России Владимира Путина сначала хотели устроить событие 11 сентября, в единый день голосования.

В СМИ ранее попал документ о незаконном референдуме и фальсификации его результатов на Донбассе. Его планировали на сентябрь, но дату так и не определили.