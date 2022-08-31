РосСМИ опубликовали план проведения "референдума" на Донбассе (инфографика)

Подкупы социальными гарантиями, давление на избирателей и фальшивые голоса избирателей — это далеко не весь список методов, которые Россия собирается применить во время так называемого "референдума" в Донецкой области.

В свободный доступ попал российский план аннексии Донбасса, который предусматривает незаконный референдум и фальсифицирование его результатов. Слайды с информацией о проведении псевдо-референдума опубликовал The Insider.

Документы, которые оказались в распоряжении редакции, свидетельствуют о том, что РФ планирует незаконно аннексировать Донбасс и оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, как в 2014 году аннексировала Крым.

Нелегитимный референдум в Кремле планируют на сентябрь. С датой пока не определились.

Как Россия будет фальсифицировать результаты

Экзитполы, которые пройдут в день "голосования", должны подготовить общественность к целевому результату для "легитимизации референдума". Кроме оккупированных территорий, такие опросы планируют провести на территории собственно России и Республики Беларусь.

[ + – ] Россия задокументировала план фальсификации референдума в "ДНР"

Кроме того, чтоб легче было фальсифицировать данные голосования, организаторы "референдума" будут организовывать избирательные участки на улицах, а также заставлять людей голосовать в палатках и автобусах. Заметим, что подобную тактику РФ использовала в 2018 году во время выборов мэра Москвы.

[ + – ] В Донецкой области оккупанты из РФ будут заставлять голосовать людей в автобусах

Также стало известно, что голосование на временно оккупированных украинских территориях возглавят руководители избирательных комиссии, пребывшие из РФ. Таким образом, считать голоса украинцев будет российский ЦИК.

Каким образом украинцев заманят на избирательные участки

Чтобы обеспечить хотя бы минимальную явку на "референдум", российские организаторы придумали для жителей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей ряд "привилегии".

Так, фактически совершить измену родине украинцам предлагают за:

послабления для перемещенных лиц;

сокращение или отмену комендантского часа;

социальные гарантии мобилизированным (предателям, которые перешли на сторону противника и воюют против ВСУ, — ред.) и их семьям;

смягчение пограничных проверок;

социальная поддержка, действующая на территории РФ.

[ + – ] Украинцам в Донецкой области и на территории РФ предлагают предать Украину в обмен на социальное благополучие

Российская пропаганда и референдум

Концепция кремлевской PR-кампании построена в основном на старых пропагандистских клише. Они часто перекликаются з лозунгами, под которыми проходила аннексия АР Крым в 2014 году.

Для агитационной кампании политтехнологи РФ предлагают следующие лозунги:

Донбасс возвращается домой Донбасс — сердце России Донбасс и Россия едины Наш выбор — Россия Мой дом — Россия Мы выбираем счастье для наших детей Донбасс выбирает мир

Кроме того, российские пропагандисты снова будут пытаться доказать жителям Донецкой области, что "Украина — заложница Запада", "Украина — террористическое государство", "Две трети населения Украины за чертой бедности".

Также РФ уже наметила план, как будет "защищать" сфальсифицированные результаты голосования о присоединении Донецкой области.

Так, сразу после голосования на улицах городов вывесят баннеры с лозунгом "Теперь мы вместе", а на зданиях вместо триколора "ДНР" вывесят российские флаги.

Кроме того, оккупанты планируют на территории Донецка митинг-концерт.

Параллельно с этим российское телевиденье будет транслировать телемост "ДНР"- Россия. В прямом эфире подставные жители Донецкой области будут благодарить жителей городов России за якобы помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты практически завершили подготовку к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях Украины. По данным украинской разведки захваченные украинские регионы могут присоединить к России или превратить их в "народные республики".

Также мэр Мелитополя Иван Федоров говорил об отсутствии у российских чиновников планов по проведению "референдума" о вхождении в состав России части Запорожской области.