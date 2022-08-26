ВС РФ на 90% готовы к "референдумам" в Запорожской и Херсонской областях, – ГУР Минобороны

По данным украинской разведки захваченные украинские регионы могут присоединить к России или превратить их в "народные республики". Жителям Мелитополя и Бердянска активно раздают российские паспорта, их получают даже 14-летние.

Российские оккупанты практически завершили подготовку к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

Условия проведения российских "референдумов" зависят от боевых действий и возможности врага сломить сопротивление украинцев, объяснил военный.

Даты проведения голосования могут отличаться. С большой долей вероятности, это произойдет 11 сентября – в единый день голосования в РФ, отметил он.

"Могут быть и другие варианты. Военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все процессы, которые там происходят. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, избирательные комиссии", — проинформировал Скибицкий.

Представитель ГУР Минобороны обратил внимание на возможность проведения незаконного голосования не только на избирательных участках, но и онлайн.

"Бюллетени — это пару ночей и они будут напечатаны. А если говорить о готовности к "референдуму" — то она довольно высокая, почти на 90% все готово. Но тут же дело не в том — как проводить или не проводить. Для них важны сама дата, когда это нужно сделать, и "результаты", которые нужно огласить", – сказал он.

Российские политики постоянно приезжают на временно оккупированные районы Украины, за ними следуют псевдоволонтеры, отвечающие за подготовку процесса голосования, заявили в ГУР.

"Для них желательно провести это все в один день… Если мы говорим о Донецкой области, противнику так и не удалось захватить всю ее территорию и выйти на ее админграницы. Это будет зависеть от того, насколько им удастся создать картинку всенародной поддержки", — говорит Скибицкий.

[ + – ] Россияне активно готовятся к "референдуму" в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей Фото: Flickr

В Москве дали указание с 1 сентября всем оккупированным территориям перейти на обучение по российской программе. Россияне завозят учебники и переквалифицирует учителей на российские образовательные программы, отметили в ведомстве.

Псевдореферендумы в Запорожской и Херсонской областях

Захватчики активно и заметно готовятся к "референдуму" в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, поскольку держат там два города под контролем — Мелитополь и Бердянск.

"Паспортизации, выдачи российских паспортов. По нашим данным, например, в Бердянске уже выдано 800 паспортов. Даже дети, которым исполнилось 14 лет, тоже начинают получать российские паспорта", — отметил Скибицкий.

Захваченную территорию Запорожской области, возможно, присоединят к так называемой "ДНР", не исключен и другой формат. Конечная идея у россиян возникнет в последний момент – они решат, присоединять ли к РФ территории до оккупированного Крыма, или создавать "народные республики", продолжил военный.

Так называемая глава избиркома региона Галина Катющенко уже заявила российским СМИ о распределении обязанностей между членами избирательной комиссии Запорожской области и начале работы органа.

"На сегодняшний день избирательная комиссия в полном составе приступила к работе. Избирательная комиссия региона ведет активную подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав РФ", – заявила она.

Оккупанты уже проверили избирательные участки и помещения, где проведут голосование на референдуме.

Будет ли "референдум" в Харьковской области?

В Харьковской области у оккупантов были разные подходы по возможности проведения псевдореферендумов.

"Там, во-первых, небольшая территория захвачена. А во-вторых, им же нужна вся Харьковская область. Ведь проведение любого референдума без Харькова и создание какой-то так называемой "Харьковской народной республики" и т.д. не будет иметь в дальнейшем никакого успеха", — пояснил Скибицкий.

[ + – ] ВСУ продолжают уничтожать войска РФ в Харьковской области Фото: Генштаб ВСУ

Россия, по его мнению, уже определила статус так называемых "ЛНР" и "ДНР". Это было сделано еще перед полномасштабным военным вторжением, когда руководство РФ признало независимость образований.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров говорил об отсутствии у российских чиновников планов по проведению "референдума" о вхождении в состав России части Запорожской области.

Захватчики боятся нападений на своих пособников. Федоров напомнил, как 24 августа устранили главу поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко, который отвечал за проведение "референдума".

Некоторые СМИ писали о провале Кремля в планах по организации референдумов на оккупированных территориях к 11 сентября из-за невозможности захвата всего Донбасса.

Financial Times обращало внимание на постоянное изменение плана Москвы по продвижению в Украине. Теперь командование РФ рассчитывает оккупировать Донецкую область до зимы.