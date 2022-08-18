РФ не знает, что делать с "референдумами" в Украине из-за провалов на фронте, - росСМИ

По информации журналистов, незаконное голосование может пройти зимой. Москва надеется, что к тому моменту ВС РФ все таки смогут захватить Донецкую область и удержать уже оккупированные регионы.

В Кремле могут перенести "референдумы" по присоединению оккупированных территорий Украины, которые были запланированы на 11 сентября. Это связанно с провалами российской армии на фронте — вероятно, оккупанты не смогут захватить всю территорию Донецкой области к этой дате, как они это планировали. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на источники.

Как подсчитали журналисты, армия РФ очень медленно продвигается на Донбассе. Сейчас оккупанты контролируют 60,25% Донецкой области, а месяц назад этот показатель составлял 59,7%. Однако, не смотря на это, российские власти пока не отказались провести незаконные голосования по присоединению "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Варианты "референдумов"

В издании пишут, что в администрации Путина все таки рассматривают вариант проведения "референдума" 11 сентября, но к России присоединят только 60% Донецкой области. Остальные территории региона будут присоединять "по умолчанию", если их удастся захватить. Собеседники рассказали журналистам, что в РФ были уверены, что к сентябрю область "какое-то" время будет под их контролем.

По информации СМИ, в Кремле планировали провести фейковые голосования еще весной, поэтому не хотят опять их переносить. Однако Россия уже работает над запасным сценарием — по нему "референдумы" пройдут зимой. Москва надеется, что к тому моменту ВС РФ все таки смогут захватить Донецкую область и удержать уже оккупированные регионы.

При этом в администрации президента РФ понимают, что очередной перенос "референдумом" вызовет недопонимание у тех, кто поддерживает вторжение, они могут счесть это слабостью. В Кремле пока не знают, как избежать такого развития событий, однако жителей оккупированных Россией территорий начали готовить к такому сценарию.

Источники "Медузы" пояснили, что если референдумы перенесут на зиму, то, скорее всего, политтехнологам нужно будет разработать "новые слоганы и элементы идеологии" для их проведения. Журналисты узнали, что в ближайшие дни Владимир Путин примет решение о дате проведения "референдумом".

Напомним, 15 августа разведка Британии сообщала, что Россия находится на последней стадии планирования "референдума" на Донбассе. Провал ВС РФ по оккупации всей Донецкой области будет расценена Кремлем как неудача по достижению всех целей в Украине.

8 августа аналитики из Института изучения войны рассказали, что российские войска могут ускорить подготовку к псевдореферендумам. В ISW считают, что захватчики меняют планы из-за сопротивления украинцев и успешных атак ВСУ.