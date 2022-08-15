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РФ находится на последней стадии планирования "референдума" на Донбассе, — разведка Британии

Референдум Донбасс оккупанты аннексия Россия волеизъявление
Фото: Flickr | РФ находится на последней стадии планирования "референдума" на Донбассе

Провал ВС РФ по оккупации всей Донецкой области будет расценена Кремлем как неудача по достижению всех целей в Украине.

Политическое руководство России находится на одной из последних стадий планирования фейкового референдума на Донбассе. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 15 августа.

В своей сводке разведчики напоминают, что 11 августа главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин анонсировал проведение фейкового референдума в регионе. Коллаборант добавил, что "волеизъявление" состоится после того, как ВС РФ полностью оккупируют Донецкую область.

Ведомство Министерство обороны также цитирует расследование журналистов, которые публиковали детали стратегии планирования "референдума" на востоке Украины и обеспечения 70% голосов граждан, которые якобы поддержат аннексию региона и вступления двух областей в состав России.

Анализируя эти материалы и заявления, разведчики приходят к выводу, что Кремль в данный момент находится на одной из последний стадий организации фейкового "волеизъявления" на Донбассе.

"Хотя не известно, принято ли окончательное решение о проведении голосования. Кремль, скорее всего, расценит неудачу военнослужащих по оккупации всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине", — говорится в отчете Минобороны Великобритании.

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Кремль находится на последних стадиях планирования "референдума" на Донбассе

Напомним, ранее американский Институт изучения войны ISW предупреждал, что российские оккупанты могут ускорить подготовку к проведению фейковых референдумов на захваченных территориях. По прогнозам аналитиков, ВС РФ меняют свои планы из-за сопротивления подполья и возможного контрнаступления подразделений ВСУ.

Также сообщалось, что оккупанты в Запорожской области объявили о проведении "референдума" о вхождении региона в состав Российской Федерации.