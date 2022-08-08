Российские войска могут ускорить подготовку к псевдореферендумам, – Институт изучения войны

По мнению американских аналитиков, захватчики меняют планы из-за сопротивления украинцев и успешных атак ВСУ. Оккупанты могут устроить "домашние референдумы" и одновременно собирать разведданные.

Российские оккупанты могут ускорить подготовку к псевдореферендумам на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Захватчики меняют планы из-за сопротивления украинцев. Аналитики приводят в пример заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова, который утверждает, что сопротивление заставляет оккупантов постоянно менять планы по "референдуму".

"Теперь они рассматривают возможность семидневного "голосования" на дому. Российские военные будут ходить по домам и опрашивать жителей Мелитополя", – сказал Федоров.

Контрнаступление украинских военных тоже влияет на планы оккупантов на местах, констатировали специалисты.

"Референдумы" на дому – какие цели преследуют захватчики

Если российские оккупационные власти устроят домашние псевдореферендумы, у них появится значительно больше возможностей для прямого запугивания мирных жителей, предупредили авторы отчета.

"В таких условиях не нужно подтасовывать результаты голосования в соответствии с желаемым Кремлем результатом. Возможность независимого надзора исключена", – сообщили эксперты.

Российские военные превратят "опросы" в операции по сбору разведданных, чтобы выявить проукраинских сторонников на оккупированных территориях.

[ + – ] Владимир Зеленский предупреждал о наказании всех причастных к незаконным референдумам Фото: Flickr

Отсутствие избирательных участков снимет проблемы с наймом бюрократов для проведения "референдума".

"Российские силы изо всех сил пытались набрать на эти должности людей на местах. Голосование на дому ограничивает возможности для партизанских нападений на эти места", – заключили аналитики.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о наказании всех причастных к незаконным референдумам в Херсонской и Запорожской областях.

Россия в середине июля проводила опрос о "референдуме" на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. Предварительные результаті показали желание 30% украинцев присоединить области к РФ. Москва думает, что ей удастся получить нужный результат.

В Офисе президента Украины говорили, что ВСУ успеют восстановить контроль над захваченными Россией территориями до проведения псевдореферендумов.

Совет федерации России анонсировали присоединение захваченных украинских областей на осень. Cенатор Андрей Клишас называл "интеграцию новых территорий в РФ" важнейшей задачей сессии Госдумы.