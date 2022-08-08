Російські війська можуть прискорити підготовку до псевдореферендуму, — Інститут вивчення війни

На думку американських аналітиків, загарбники змінюють плани через опір українців і успішні атаки ЗСУ. Окупанти можуть влаштувати "домашні референдуми" й одночасно збирати розвіддані.

Російські окупанти можуть прискорити підготовку до псевдореферендуму на тимчасово окупованих українських територіях. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Загарбники змінюють плани через опір українців. Аналітики наводять як приклад заяву мера Мелітополя Івана Федорова, який стверджує, що опір змушує окупантів постійно змінювати плани щодо "референдуму".

"Тепер вони розглядають можливість семиденного "голосування" вдома. Російські військові ходитимуть по домівках і опитуватимуть мешканців Мелітополя", — сказав Федоров.

Контрнаступ українських військових також впливає на плани окупантів на місцях, констатували фахівці.

"Референдуми" вдома — які цілі переслідують загарбники

Якщо російська окупаційна влада влаштує домашні псевдореферендуми, у них з'явиться значно більше можливостей для прямого залякування мирних жителів, попередили автори звіту.

"У таких умовах не потрібно підтасовувати результати голосування відповідно до бажаного Кремля результату. Можливість незалежного нагляду виключена", — повідомили експерти.

Російські військові перетворять "опитування" на операції зі збору розвідданих, щоб виявити проукраїнських прихильників на окупованих територіях.

[ + – ] Володимир Зеленський попереджав про покарання всіх причетних до незаконних референдуму Фото: Flickr

Відсутність виборчих дільниць зніме проблеми з наймом бюрократів для проведення "референдуму".

"Російські сили щосили намагалися набрати на ці посади людей на місцях. Голосування вдома обмежує можливості для партизанських нападів на ці місця", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попереджав про покарання всіх причетних до незаконних референдумів у Херсонській і Запорізькій областях.

Росія в середині липня проводила опитування про "референдум" на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Попередні результати виявили бажання 30% українців приєднати області до РФ. Москва вважає, що їй вдасться отримати потрібний результат.

В Офісі Президента України говорили, що ЗСУ встигнуть відновити контроль над захопленими Росією територіями до проведення псевдореферендумів.

Раду федерації Росії анонсували приєднання захоплених українських областей на осінь. Cенатор Андрій Клішас називав "інтеграцію нових територій у РФ" найважливішим завданням сесії Держдуми.