"Підтримки мало": РФ провела опитування про псевдореферендум в окупованих областях України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, на зайнятих Росією територіях Херсонської та Запорізької областей лише 30% українських громадян висловилися за приєднання до країни-агресора. Для Кремля таких цифр замало.

У середині липня на зайнятих Росією територіях Запорізької та Херсонської областей провели закрите соціологічне опитування, чи хочуть місцеві жителі приєднання до Росії. За приєднання виступили близько 30%. Про це пише видання "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації президента РФ.

"Такої підтримки для реального референдуму, звичайно, мало", — наголосив один зі співрозмовників журналістів.

Ще близько 30% опитаних сказали, що хочуть залишитись у складі України. Решті "вагалися з відповіддю".

Проте в Кремлі не сумніваються, що зможуть отримати потрібний їм результат. Так, окупанти хочуть відкрити лише обмежену кількість ділянок під час "голосування", на які агітуватимуть прийти проросійськи налаштованих мешканців. Саме таке зображення використовуватимуть для пропагандистських відеосюжетів у новинах росЗМІ.

Водночас ті, хто виступає за збереження областей у складі України, не підуть на референдум, організований Кремлем, як це вже відбувалося в Криму та на Донбасі.

Із датою "референдумів" не визначились

Незважаючи на те, що передбачувані дати проведення псевдореферендумів уже неодноразово озвучували, насправді в Кремлі так і не змогли остаточно визначитися щодо цього питання. Орієнтовною датою проведення так званого "волевиявлення" за приєднання до РФ залишається 11 вересня — всеросійський день голосування. Проте, як повідомляють джерела "Медузи", "референдум" ще може бути перенесений.

Як зазначається, в адміністрації російського президента хочуть провести "голосування" лише після того, як Росія зможе захопити всю територію на Донеччині. У Москві сподівалися, що це відбудеться до 11 вересня, проте зараз окупанти вже не такі впевнені у своїх силах.

Нагадаємо, окупанти розпочали підготовку до псевдореферендуму в Мелітополі. Загарбники обходять квартири та записують особисті дані мешканців міста.

Раніше заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що псевдореферендуми на захоплених російськими військами українських територіях не відбудуться, тому що Україна встигне відновити над ними контроль. Неодноразове перенесення дати "референдумів" говорить про те, що росіяни не впевнені в тому, що збережуть контроль над окупованими землями.