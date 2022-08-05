Проводять обхід квартир: окупанти в Мелітополі розпочали підготовку до псевдореферендуму

Мер Іван Федоров пригрозив кримінальним терміном усім, хто допомагатиме загарбникам в організації так званого "волевиявлення". За його словами, понад 90% місцевих жителів не підтримують РФ.

В окупованому Мелітополі розпочали підготовку до так званого "референдуму". Загарбники обходять квартири та записують особисті дані мешканців міста. Про це пише місцеве українське видання "Ріа-Мелітополь".

"У Мелітополі двоє цивільних у супроводі двох озброєних автоматами людей розпочали обхід по квартирах. Готуються до псевдореферендуму", — розповіли журналісти.

Як уточнюється, насамперед окупанти пішли по будинках, в яких старші проігнорували два настановні збори, проведені для підготовки до псевдореферендуму.

Місцева мешканка Наталія повідомила, що росіяни та їхні місцеві посібники заходять у кожну квартиру в житлових будинках. Інформацію про містян вони записують у заздалегідь підготовлені опитувальники.

"Цікавляться: хто прописаний у квартирі, скільки людей проживає, де працюють і чим у принципі займаються, де працюють родичі та навіть де вони живуть. Також питають з яких квартир виїхали сусіди, де живуть наркомани, п'яниці та дармоїди. Цікавляться і людьми з наколками", — розповіла Наталя.

У пенсіонерів також запитують, чи вони отримали разову допомогу в розмірі 10 тис. рублів та обіцяють принести суму додому тим, хто не отримав російські гроші.

На основі отриманих даних окупанти складають реєстр для псевдореферендуму. Однак остаточної дати його проведення досі немає. Як пише видання, озвучується як мінімум три дати: 11 вересня, 12 вересня та 21 вересня.

"Є інформація, що жодних виборчих дільниць не буде. Члени виборчкому з автоматниками просто пройдуться по квартирах і піднесуть листок із запитанням: "Чи хочете ви жити з Росією?" та варіантами відповіді", — додають журналісти.

Кримінальна відповідальність за допомогу окупантам

Мер Мелітополя Іван Федоров, зі свого боку, нагадав про кримінальну відповідальність за допомогу РФ у проведенні так званого "референдуму".

"Старші по будинках, квартальні, члени псевдовиборчих комісій — усі, хто допомагатиме окупантам в організації та проведенні референдуму — на вас чекає неминуча кримінальна відповідальність: позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна", — прокоментував він.

Він підкреслив, що всі незаконні дії фіксуються уже зараз, тож цього буде достатньо як доказової бази в наступних судових засіданнях.

"Кримінальні справи будуть відкриті й амністії тут не передбачені", — каже Федоров.

Він також зазначив, що сьогодні менше 10% місцевих жителів підтримують Росію, і це стало зрозумілим навіть загарбникам після того, як вони розпочали обхід квартир.

"Уявіть собі, люди живуть шість місяців в окупації, величезна кількість військових, моральний тиск, а вони [місцеві жителі] так само хочуть жити в Україні. Це черговий удар по окупантах", — підсумував глава міста.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що псевдореферендуми на захоплених російськими військами українських територіях не відбудуться, тому що Україна встигне відновити над ними контроль. Неодноразове перенесення дати "референдумів" говорить про те, що росіяни не впевнені в тому, що збережуть контроль над окупованими землями.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти перекидають білоруську техніку в бік Херсона через Мелітополь.