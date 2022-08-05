Проводят обход квартир: оккупанты в Мелитополе начали подготовку к псевдореферендуму

Мэр Иван Федоров пригрозил уголовным сроком всем, кто будет помогать захватчикам в организации так называемого "волеизъявления". По его словам, более 90% местных жителей не поддерживают РФ.

В оккупированным Мелитополе начали подготовку к так называемому "референдуму". Захватчики обходят квартиры и записывают личные данные проживающих горожан. Об этом пишет местное украинское издание "Риа-Мелитополь".

"В Мелитополе двое штатских в сопровождении двух вооруженных автоматами людей начали обход по квартирам. Готовятся к псевдореферендуму", – рассказали журналисты.

Как уточняется, в первую очередь оккупанты пошли по домам, в которых старшие проигнорировали два установочных собрания, проведенных для подготовки к псевдореферендуму.

Местная жительница Наталья сообщила, что россияне и их местные пособники заходят в каждую квартиру в жилых дома. Информацию о горожанах они записывают в заранее подготовленные опросники.

"Интересуются: кто прописан в квартире, сколько человек проживает, где работают и чем в принципе занимаются, где работают родственники и даже где они живут. Также спрашивают из каких квартир выехали соседи, где живут наркоманы, пьяницы и тунеядцы. Интересуются и людьми с наколками", – рассказала Наталья.

У пенсионеров также спрашивают, получили ли они разовую помощь в размере 10 тыс. рублей и обещают принести сумму домой тем, кто не получил российские деньги.

На основе полученных данных оккупанты составляют реестр для псевдореферендума. Однако окончательной даты его проведения до сих пор нет. Как пишет издание, озвучивается как минимум три даты: 11 сентября, 12 сентября и 21 сентября.

"Есть информация, что никаких избирательных участков не будет. Члены избиркома с автоматчиками просто пройдутся по квартирам и поднесут листок с вопросом: "Хотите ли вы жить с Россией?" и вариантами ответа", – добавляют журналисты.

Уголовная ответственность за помощь оккупантам

Мэр Мелитополя Иван Федоров, в свою очередь, напомнил об уголовной ответственности за помощь РФ в проведении так называемого "референдума".

"Старшие по домам, квартальные, члены псевдо избирательных комиссий – все, кто будет помогать оккупантам в организации и проведении референдума – вас ждет неизбежная уголовная ответственность: лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", – прокомментировал он.

Он подчеркнул, что все незаконные действия фиксируются уже сейчас, так что этого будет достаточно в качестве доказательной базы в последующих судебных заседаниях.

"Уголовные дела будут открыты и амнистии здесь не предусмотрены", – говорит Федоров.

Он также отметил, что сегодня менее 10% местных жителей поддерживают Россию, и это стало ясно даже захватчикам после того, как они начали обход квартир.

"Представьте себе, люди живут шесть месяцев в оккупации, огромное количество военных, моральное давление, а они [местные жители] все так же хотят жить в Украине. Это очередной удар по оккупантам", – подытожил глава города.

Напомним, замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что псевдореферендумы на захваченных российскими войсками украинских территориях не состоятся, потому что Украина успеет восстановить над ними контроль. Неоднократный перенос даты "референдумов" говорит о том, что россияне не уверены в том, что сохранят контроль над оккупированными землями.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты перекидывают белорусскую технику в сторону Херсона через Мелитополь.