Оккупанты перекидывают белорусскую технику в сторону Херсона через Мелитополь (видео)

Как сообщают местные журналисты, движение боевых машин с символами "Z" и "V" значительно увеличилось в последние три дня. Предположительно, новую технику перебрасывают с территории Беларуси.

Российские войска начали активную переброску вооружения в южном направлении в сторону Херсона через оккупированный Мелитополь. Об этом сообщает украинское издание "Риа Мелитополь".

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Как сообщают журналисты, предположительно технику перемещают с территории Беларуси.

Движение боевых машин с символами "Z" и "V" значительно увеличилось в последние три дня. Вчера, 27 июля, в оккупированном Мелитополе также зафиксировали переброску техники с новыми для Украины тактическими знаками "О". По данным журналистов, таким символом как раз и маркируют технику из Беларуси.

"Для того чтобы горожане не могли передать данные, захватчики глушат связь", – уточняет региональное издание.

В колонне военной техники едут тентованные грузовики с флагом СССР и символом "О", танки и бронетранспортеры с триколором.

Напомним, в настоящее время Херсон фактически отрезан от остальных оккупированных Россией территорий. Сейчас на западном берегу Днепра находится 49-я армия РФ, которую Минобороны Великобритании называет крайне уязвимой. Тем временем, ВСУ создали плацдарм для наступления к северу от Херсона.

Ранее Фокус сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской области. С помощью авиации украинские военные также поразили четыре опорных пункта россиян, что помогло им освободить оккупированные территории.