Херсон фактически отрезан от остальных оккупированных территорий РФ, — разведка Британии

Сейчас на западном берегу Днепра находится 49-я армия РФ и она очень уязвимая. Тем временем ВСУ создали плацдарм для наступления к северу от Херсона.

Контрнаступление украинской армии в Херсонской области набирает оборотов. Вооруженные силы Украины, вероятно, создали плацдарм для наступления от реки Ингулец, которая создает северную границу с оккупированным Россией Херсоном. Об этом сообщают в разведке Великобритании.

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По данным британских разведчиков, сейчас Херсон фактически отрезан от других оккупированных территорий российским войсками. Специалисты отмечают, что потеря города россиянами подорвет все попытки РФ нарисовать оккупацию как успех.

Украинская армия использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через Днепр, которые Россия использовала для снабжения.

Один из них — километровый Антоновский мост в Херсоне, по которому ВСУ ударили 27 июля. Скорее всего, он непригоден для использования.

В Минобороны Британии рассказали, что сейчас на западном берегу Днепра находится 49-я армия РФ и она очень уязвимая.

Напомним, 28 июля в Институте изучения войны отмечали, что у российских войск есть ресурсы для наступления на двух направлениях на Донбассе. После окончания оперативной паузы ВС РФ не смогли удержать прежние темпы наступления. Вероятно, их атаки достигнут кульминации до захвата каких-либо крупных городских районов Украины.

27 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, после чего оккупанты закрыли его для въезда. В оккупационной администрации утверждают, что мост не разрушен, но в "нем добавились дыры". Также оккупанты считают, что это не поможет в контрнаступлении украинской армии.

Кроме того, ВСУ нанесли удар двумя ракетами по ЖД-мосту, расположенному недалеко от Антоновского.