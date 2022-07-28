У российских войск есть ресурсы для наступления на двух направлениях, — ISW

После окончания оперативной паузы ВС РФ не смогли удержать прежние темпы наступления. Вероятно, их атаки достигнут кульминации до захвата каких-либо крупных городских районов Украины.

В настоящее время российская армия способна проводить наступление только на двух направлениях — на Северск и Бахмут Донецкой области. Так считают аналитики из Института изучения войны (ISW).

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По мнению ведомства, ВС РФ сосредоточились на захвате этих населенных пунктов с 16 июля, после окончания их оперативной паузы. Армия России выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях. Однако оккупанты, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или добиться каких-то территориальных успехов на других участках.

Таким образом, наступление российских войск, скорее всего, достигнет кульминации до того, как они захватят какие-либо другие крупные городские районы Украины.

Другие выводы ISW:

Украинская армия могла начать локальную контратаку к юго-западу от Изюма Харьковской области.

Российские войска атаковали населенные пункты восточнее Северска, северо-восточнее и юго-восточнее Бахмута.

К северу от Харькова продолжаются наземные бои.

27 июля ВСУ в третий раз за десять дней ударили Антоновскому мосту в Херсоне, вероятно, сделав его непригодным для использования.

Российские оккупационные власти завозят россиян для работы на оккупированных территориях из-за нехватки украинских коллаборационистов.

Оккупационные власти Мариуполя продолжают задерживать гуманитарную помощь, чтобы заставить мирных жителей сотрудничать с оккупационной администрацией и работать на нее.

Напомним, 26 июля в Институте изучения войны отмечали, что российское наступление на Донбассе, вероятно, закончится до взятия Бахмута, Славянска или другого крупного города из-за постоянных тактических и оперативных проблем на поле боя.

27 июля бывший лидер боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ожидает разгрома российской пехоты на Донбассе из-за неудачного командования. По его мнению, оперативная пауза российских сил закончилась и стороны определились, куда они направят основные силы в августе-сентябре: Авдеевка и Херсонское направление.