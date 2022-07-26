ВС РФ, вероятно, захватили Новолуганское и Углегорскую ТЭС на Донбассе, — ISW

Аналитики считают, что российское наступление в регионе закончится до взятия Бахмута, Славянска или другого крупного города из-за постоянных тактических и оперативных проблем на поле боя.

Российские войска добились небольшого территориального успеха на юг от Бахмута Донецкой области. Однако они сталкиваются с теми же фундаментальными проблемами, которые ранее не позволяли им быстро закрепиться в ходе наступления на Луганскую область — они не способны эффективно использовать геометрию поля боя в своих интересах. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

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Специалисты сообщают, что согласно кадрам из социальных сетей, российские военные из ЧВК "Вагнер" продвинулись в Новолуганское, а российские и украинские источники говорят о захвате Углегорской ТЭС. Вероятно, это произошло из-за контролируемого отвода украинской армии.

В ведомстве отмечают, что ВС РФ пытались продвинуться в Новолуганское еще с 25 мая, а это значит, что они 2 месяца безуспешно штурмовали населенный пункт.

"Захват Новолуганского и Угледарской ГЭС не создаст выгодного выступа, по которому русские войска смогут продвигаться на север, в сторону Бахмута", — пишут специалисты.

В ISW считают, российская армия вряд ли сможет эффективно использовать захват Новолуганского для взятия Бахмута. Постоянные тактические и оперативные ограничения, с которыми они сталкиваются на поле боя, скорее всего, будут способствовать завершению их наступления на Донбассе до взятия Бахмута, Славянска или любого другого крупного города в Донецкой области.

Другие выводы аналитиков:

Армия РФ проводила ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.

ВС РФ продолжают готовиться к наступлению ВСУ в Запорожской и Херсонской областях и укрепляют свои позиции.

Украинская армия продолжает наносить удары по опорным пунктам России на юге страны.

Российские войска продолжали выводить военную технику со склада в Омске и столкнулись с проблемами при ремонте поврежденных боевых машин.

Российские оккупационные власти продолжают создавать условия для присоединения оккупированных территорий к РФ и расширять административный контроль над захваченными регионами.

Напомним, 21 июля в британской разведке сообщили, что ВС РФ, вероятно, приближаются к Углегорской ТЭС. По данным Минобороны страны, в приоритете России — захватить критическую инфраструктура Украины, в том числе и электростанции.

24 июля депутат херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что переломный момент в битве за Херсонскую область настал в пользу ВСУ. По его словам, украинская армия освободит регион до сентября.