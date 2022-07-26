ЗС РФ, ймовірно, захопили Новолуганське та Вуглегірську ТЕС на Донбасі, — ISW

Аналітики вважають, що російський наступ у регіоні закінчиться до взяття Бахмута, Слов'янська чи іншого великого міста через постійні тактичні та оперативні проблеми на полі бою.

Російські війська досягли невеликого територіального успіху на південь від Бахмута Донецької області. Однак вони стикаються з тими ж фундаментальними проблемами, які раніше не дозволяли їм швидко закріпитися під час наступу на Луганську область — вони не здатні ефективно використати геометрію поля бою у своїх інтересах. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Фахівці повідомляють, що згідно з кадрами із соціальних мереж, російські військові з ПВК "Вагнер" просунулися до Новолуганського, а російські та українські джерела говорять про захоплення Вуглегірської ТЕС. Ймовірно, це сталося через контрольоване відведення української армії.

У відомстві наголошують, що ЗС РФ намагалися просунутися до Новолуганського ще з 25 травня, а це означає, що вони 2 місяці безрезультатно штурмували населений пункт.

"Захоплення Новолуганського та Вуглегірської ГЕС не створить вигідного виступу, яким російські війська зможуть просуватися на північ, у бік Бахмута", — пишуть фахівці.

В ISW вважають, що російська армія навряд чи зможе ефективно використати захоплення Новолуганського для взяття Бахмута. Постійні тактичні та оперативні обмеження, з якими вони стикаються на полі бою, найімовірніше, сприятимуть завершенню їхнього наступу на Донбасі до взяття Бахмуту, Слов'янська чи будь-якого іншого великого міста на Донеччині.

Інші висновки аналітиків:

Армія РФ проводила обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на схід від Сіверська та на схід від Бахмута.

ЗС РФ продовжують готуватися до наступу ЗСУ у Запорізькій та Херсонській областях та зміцнюють свої позиції.

Українська армія продовжує завдавати ударів по опорних пунктах Росії на півдні країни.

Російські війська продовжували виводити військову техніку зі складу в Омську та зіткнулися з проблемами під час ремонту пошкоджених бойових машин.

Російська окупаційна влада продовжує створювати умови для приєднання окупованих територій до РФ і розширювати адміністративний контроль над захопленими регіонами.

Нагадаємо, 21 липня у британській розвідці повідомили, що ЗС РФ, ймовірно, наближаються до Вуглегірської ТЕС. За даними Міноборони країни, у пріоритеті Росії захопити критичну інфраструктуру України, зокрема й електростанції.

24 липня депутат херсонської облради Сергій Хлань заявив, що переломний момент у битві за Херсонську область настав на користь ЗСУ. За його словами, українська армія звільнить регіон до вересня.