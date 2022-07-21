ЗС РФ, напевно, наближаються до Вуглегірської ТЕС на Донбасі, — розвідка Британії

У пріоритеті Росії захопити критичну інфраструктуру України, в тому числі й електростанції.

Російська армія, ймовірно, намагається прорватися на Вуглегірському напрямку, щоб відновити наступ на південь від Слов'янська та Краматорська Донецької області, які є ключовими для окупантів. Про це повідомляє розвідка Великобританії у Twitter.

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ЗС РС продовжують спроби дрібномасштабних атак уздовж лінії фронту на Донбасі. Вони, ймовірно, наближаються до Вуглегірської ТЕС — другої за величиною електростанції в Україні.

Британські фахівці зазначають, що в пріоритеті Росії — захопити критичну інфраструктуру України, зокрема й електростанції.

Нагадаємо, 19 липня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська поки що поставили в пріоритет захоплення Бахмута й Сіверська Донецької області, в близькостроковій перспективі відмовилися від захоплення Слов'янська. За словами військових експертів, для Кремля Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетний.

18 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, проте вона все ще залишається важкою. За його словами, важливим фактором утримання позицій ЗСУ стало прибуття РСЗВ Himars.