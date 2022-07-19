Російські війська поки не захоплюватимуть Слов'янськ, — ISW

За словами військових експертів, для Кремля Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетний. Сіверськ та Бахмут Донецької області — це ті міста, куди росіяни спрямують основні зусилля.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські сили в близько строковій перспективі утримаються від захоплення Слов'янська. Пріоритет для РФ зараз — зосередити сили на захопленні Сіверська та Бахмута на Донеччині. Про це повідомляє ISW.

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Дослідники з ISW вказують на зустріч глави Міноборони РФ Сергія Шойгу з командувачем угрупуванням військ "Схід" генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим, на якій Мурадову доручено в першу чергу зайнятися знищенням українських ракет великої дальності та артилерійських установок.

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Російські медіа раніше повідомляли, що центральне та південне угруповання російських військ брали участь у захопленні Луганської області під керівництвом генерал-полковника Олександра Лапіна та генерала Сергія Суровкіна. Східне угруповання ЗС РФ діяло в районі Ізюму Харківської області. Невідомо, чи Мурадов керує безпосередньо операціями навколо Харкова. Його сили діють у напрямку Ізюму та Слов'янська, їхня кінцева мета — захоплення Слов'янська.

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Водночас зазначається, що прямого наказу зосередитись на захопленні згаданих територій не надходило. У Мурадова військове звання нижче, ніж у Лапіна та Суровкіна, що може свідчити про те, що для Кремля Ізюмо-Слов'янський район менш пріоритетний, ніж захоплення Донецької області.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін посилає на війну в Україну неросійських росіян, що може викликати невдоволення в ряді російських регіонів, наприклад у Туві.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, Росія створює умови для довгострокової війни в Україні. У Білгородській області керівництво ДТСААФ відкрило військові курси для тих, хто не служив в армії.