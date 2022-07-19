Российские войска пока не будут захватывать Славянск, — ISW

По словам военных экспертов, для Кремля Изюмско-Славянский район менее приоритетен. Северск и Бахмут Донецкой области — это те города, куда россияне направят основные усилия.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) допускают, что российские силы в ближнесрочной перспективе воздержаться от захвата Славянска. Приоритет для РФ сейчас — сосредоточить силы на захвате Северска и Бахмута в Донецкой области. Об этом сообщает ISW.

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Исследователи из ISW указывают на встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с командующим группировкой войск "Восток" генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, на которой Мурадову было поручено в первую очередь заняться уничтожением украинских ракет большой дальности и артиллерийских установок.

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Российские медиа ранее сообщали, что центральная и южная группировки российских войск участвовали в захвате Луганской области под руководством генерал-полковника Александра Лапина и генерала Сергея Суровкина. Восточная группировка ВС РФ действовала в районе Изюма Харьковской области. Неизвестно, руководит ли Мурадов непосредственно операциями вокруг Харькова. Его силы действуют в направлении Изюма и Славянска, их конечная цель — захват Славянска.

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Вместе с тем, отмечается, что прямого приказа сосредоточиться на захвате упомянутых территории не поступало. У Мурадова воинское звание ниже, чем у Лапина и Суровкина, что может свидетельствовать о том, что для Кремля Изюмо-Славянский район менее приоритетен, чем захват Донецкой области.

Ранее Фокус сообщал, что Путин посылает на войну в Украину нерусских россиян, что может вызывать недовольство в ряде российских регионов, например в Туве.

Напомним, что, по данным аналитиков ISW, Россия создает условия для долгосрочной войны в Украине. В Белгородской области руководство ДОСААФа открыло военные курсы для тех, кто не служил в армии.