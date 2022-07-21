ВС РФ, вероятно, приближаются к Углегорской ТЭС на Донбассе, — разведка Британии

В приоритете России — захватить критическую инфраструктура Украины, в том числе и электростанции.

Российская армия, вероятно, пытается прорваться на Углегорском направлении, чтобы возобновить наступление на юг от Славянска и Краматорска Донецкой области, которые являются ключевыми для оккупантов. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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ВС РС продолжают попытки мелкомасштабных атак вдоль линии фронта на Донбассе. Они, вероятно, приближаются Углегорской ТЭС — второй по величине электростанции в Украине.

Британские специалисты отмечают, что в приоритете России — захватить критическую инфраструктура Украины, в том числе и электростанции.

Напомним, 19 июля аналитики из Института изучения войны сообщали, что российские войска пока поставили в приоритет захват Бахмута и Северска Донецкой области в ближнесрочной перспективе отказались от захвата Славянска. По словам военных экспертов, для Кремля Изюмско-Славянский район менее приоритетен.

18 июля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронте, однако она все еще остается тяжелой. По его словам, важным фактором удержания позиций ВСУ стало прибытие РСЗО Himars.