"Переломный момент настал": ВСУ освободят Херсонскую область до сентября, — Хлань (видео)

Херсонский депутат рассказал, что стратегические шаги украинские военные уже совершили, дальше ВСУ будут совершать точные артиллерийские удары по линии фронта и зачищать позиции от ВС РФ.

На фронте в Херсонской области уже произошел переломный момент на пользу вооруженных сил Украины. Они освободят регион до сентября, а планы российских войск провалятся. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, украинские военные перешли от обороны до контрнаступления. Стратегические шаги, которые были сделаны — удар по Антоновскому и Дарьевскому мостах, соединяющие правобережную часть Херсонской области с левобережной, уничтожение боеприпасов, техники и командных пунктов в тылу российской армии и на линии разграничения.

Хлань заявил, что следующими шагами ВСУ будут точные артиллерийские удары по линии фронта и зачистка позиций от российской армии.

Депутат также добавил, что Херсонская область до сентября точно будет освобождена и вернется под контроль украинских военных. В регионе не будет никаких фейковых референдумов о присоединении к России.

Сергей Хлань рассказал, что россияне также понимают, что перелом в битве за Херсонскую область уже произошел. Поэтому они поспешно издают различные указы в пропагандистских целях. К примеру, херсонские коллаборанты издали указ об организации избиркомов в регионе, но он является скорее декларативным и предназначен для поднятия боевого духа местных предателей.

Напомним, 23 июля украинские военные рассказали, что взяли под огневой контроль Антоновский мост в Херсоне. Теперь россияне находятся под сильным давлением, понимая, что могут быть окружены и уничтожены в оккупированном городе.

20 июля в британской разведке рассказали, что российские оккупанты в Херсоне могут остаться без снабжения из-за ударов ВСУ по Антоновскому мосту. В ведомстве считают, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.