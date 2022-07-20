Снабжение под угрозой: в британской разведке назвали уязвимости ВС РФ на Херсонщине

Удар по Антоновскому мосту не разрушил его полностью, но для российских войск — это один из ключевых путей для снабжения всей группировке в Херсоне.

19 июля оккупационные власти Херсона заявили об ударе по Херсонскому мосту через Днепр — это ставит под угрозу снабжение российской группировки в областном центре. Об этом указывается в свежем отчете британской разведки.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Опубликованные видеозаписи в социальных сетях показывают, что повреждения получила проезжая часть моста. Однако наиболее вероятно, что мостом все еще можно пользоваться.

В британской разведке указывают, что Антоновский мост — это ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать свои войска на территории к западу по Днепру. В нее входит Херсон, который имеет символичное и политическое значения для оккупанта. При этом нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина которого составляет около одного километра.

Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий на Херсонщине.

Также разведчики отмечают минимальные успехи российского наступления на Донбассе, но ВСУ продолжают держать оборону.

Напомним, в Херсоне был нанесен ракетный удар по Антоновскому мосту. Оккупанты заявили, что они смогли сбить 5 из 6 ракет HIMARS.

Сообщалось, что оккупанты ВС РФ усиливают полицейский режим на Херсонщине. По данным разведки, издаются "указы", запрещающие препятствовать оккупантам и их "органам".