Российские оккупанты усиливают полицейский режим на Херсонщине, — ГУР Минобороны

По данным разведки, в области издают "указы", которые запрещают препятствовать работе оккупантам и их "органам власти".

Оккупационные администрации во временно оккупированных районах Херсонской области усиливают контроль за "общественным порядком и безопасностью". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Коллаборант Владимир Сальдо издал указ "О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность". В "указе" запрещается:

препятствовать работе оккупационных администраций

препятствовать работе "избирательных комиссий"

дискредитировать "органы власти РФ"

информационная деятельность против оккупационной власти

Другой коллаборант Владимир Леонтьев усиливает пропускной контроль на территории Каховского района. Оккупанты получили право на обыски, задержания и ограничение свобод людей по рассмотрению оккупантов. Также местные жители распространяют между собой информацию, что у желающих выехать в оккупированный Крым есть 72 часа. После этого ВС РФ закроют проезд.

Людям, которые нарушают комендантский час, теперь будет угрожать расстрел на месте.

Напомним, по данным советника главы ОВА Сергея Хланя, коллаборанта Сальдо могли отравить сотрудники ФСБ РФ. По состоянию на 16 июля он был в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал депутата-предателя Алексея Ковалева. Он активно помогал войскам РФ, а сейчас назначен замглавой "правительства" Херсонщины.