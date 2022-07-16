Херсонского коллаборанта Сальдо могли отравить сотрудники ФСБ РФ, — советник главы ОВА Хлань

Владимир Сальдо мог попробовать алкогольный подарок из Москвы за 2,5 тысячи долларов и после этого его отправили в больницу.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. По одной из версий, которую озвучил в эфире общенационального телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, его могли отравить представители российского ФСБ.

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По словам Хланя, точной информации о причинах попадания Сальдо в Больницу не известно, но есть несколько версий.

"Есть две версии. По одной из них постарались наши партизаны. А есть еще одна версия, также на уровне слухов, ведь я точно не знаю, что произошло, но Сальдо могли отравить свои, а именно представители ФСБ", — сказал Хлань.

По словам советника главы Херсонской ОВА, в тот день, когда Владимиру Сальдо стало плохо, он получил особый подарок из Москвы. Это была бутылка коньяка стоимостью 2,5 тысячи долларов. Он выпил 100 грамм и его сразу же отправили в больницу.

"Нет большой разницы в том, от чего умрет этот коллаборант. Главное, чтобы это случилось быстрее и никому его не жалко", — написал Хлань на своей странице в Facebook.

Как уже писал Фокус, по словам Сергея Хланя, Сальдо находится в коме, но оккупанты пытаются скрыть это при помощи заготовленных видео. В частности, на одном из них показано, как Сальдо вручает документы об окончании образования выпускникам школы.

"Сальдо сейчас находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Но было записано видео, якобы он раздает дипломы выпускникам. Даже неизвестно, где было записано это видео, и кто эти люди, их никто не знает", — сказал в эфире телемарафона Хлань, вспоминая эту ситуацию.

Также Фокус уже писал о том, что после сообщений о покушениях на Сальдо, в херсонских пабликах появилась информация о том, что коллаборант попал в больницу в тяжелом состоянии. Эти слухи подтвердил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

До этого Фокус писал о том, что в Херсоне "предотвратили покушение" на коллаборанта Сальдо. Тогда машину главы оккупационной "администрации" пытались подорвать с помощью самодельной взрывчатки.

Что касается нынешней ситуации в Херсонской области, то по словам Хланя, украинская армия нанесла точные ракетные удары по скоплению техники и живой силы противника. Он не сообщил о количестве потерь, но заявил, что эти потери среди личного состава россиян и военной техники значительные.

"Были уничтожены также склады с боекомплектами, уничтожен радиолокационный центр и командный пункт. В частности, ракетные удары были нанесены по левому берегу Днепра, ведь враг пытается переместить свои клады подальше от линии фронта. Это очень выгодно нашей армии, так как у россиян увеличивается время поставок боекомплектов на передовую", — сказал Хлань.

Также советник главы Херсонской ОВА сообщил о том, что уже четвертый день ни одного представителя ни российской оккупационной власти, ни администрации коллаборантов в здании Херсонской ОГА нет.

"В Херсоне два правительства — российские ФСБешники и местные коллаборанты. После того, как ракета попала в штаб размещения Росгвардии недалеко от здания они все уехали и теперь прячутся по городу. Тогда погибло большое количество командного состава и самих росгвардейцев. Есть информация, что представители российской оккупационной власти вообще прячутся в больнице, чтобы их можно было сложнее идентифицировать и уничтожить", — говорит Хлань.

Как уже писал Фокус, гауляйтеры оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей решили выдворять украинцев с захваченной территории, если те будут критиковать действия "местной власти".

Кстати, Сергей Хлань сообщил о том, что выезд из Херсонской области открыли только сегодня и есть огромное количество желающих покинуть оккупированную область Украины.