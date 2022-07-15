"За экстремизм и ложь": гауляйтеры надумали выдворять украинцев с захваченной территории

Выдворять за пределы Херсонской и Запорожской области коллаборанты хотят за "дискредитацию органов власти РФ". Но куда будут вывозить людей – не уточняют.

В захваченной россиянами части Херсонской области оккупационная администрация решила выдворять за пределы региона всех несогласных с политикой Кремля. Об этом сообщает УНИАН.

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По информации СМИ, соответствующий "указ" подписал глава оккупационной администрации региона Владимир Сальдо.

Выдворять за пределы региона оккупанты хотят за "дискредитацию органов власти РФ". Куда именно планируют депортировать людей, — не уточняют. Скорее всего, речь идет о подконтрольной Украине территории.

К слову, аналогичные меры анонсируют и коллаборанты в Запорожской области. Они также хотят принудительно выселять местных жителей из собственных домов за "проявление экстремистской деятельности и использование нацистской символики".

Напомним, несколькими днями ранее ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в Херсоне. По словам Сергея Хланя, территория воинской части подверглась нескольким обстрелам, а под завалами слышны крики российских военнослужащих.

Военный объект ВС РФ дважды подвергался обстрелу со стороны украинских военнослужащих. На территории базы первый раз вспыхнул пожар около 5:00 утра, а второй — после 10:00, когда прилетел новый снаряд.

А в пятницу, 15 июля, стало известно, что Владимир Сальдо, который и подписал "указ" о депортации украинцев из Херсонской области, находится в коме. В свою очередь российские оккупанты пытаются скрыть это при помощи заготовленных видео.