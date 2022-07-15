"За екстремізм та брехню": гауляйтери надумали видворяти українців із захопленої території

Видворяти за межі Херсонської та Запорізької області колаборанти хочуть за "дискредитацію органів влади РФ". Але куди вивозитимуть людей — не уточнюють.

У захопленій росіянами частині Херсонської області окупаційна адміністрація вирішила видворяти за межі регіону всіх незгодних із політикою Кремля. Про це повідомляє УНІАН.

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За інформацією ЗМІ, відповідний указ підписав голова окупаційної адміністрації регіону Володимир Сальдо.

Видворяти за межі регіону окупанти хочуть за "дискредитацію органів влади РФ". Куди саме планують депортувати людей, не уточнюють. Найімовірніше, йдеться про підконтрольну Україні територію.

До речі, аналогічні заходи анонсують і колаборанти в Запорізькій області. Вони також хочуть примусово виселяти місцевих жителів із власних будинків за "прояв екстремістської діяльності та використання нацистської символіки".

Нагадаємо, кількома днями раніше ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ у Херсоні. За словами Сергія Хланя, територія військової частини зазнала кількох обстрілів, а під завалами чули крики російських військовослужбовців.

Військовий об'єкт ЗС РФ двічі зазнавав обстрілу з боку українських військовослужбовців. На території бази вперше спалахнула пожежа близько 5:00 ранку, а вдруге після 10:00, коли прилетів новий снаряд.

А у п'ятницю, 15 липня, стало відомо, що Володимир Сальдо, який і підписав "указ" про депортацію українців із Херсонської області, перебуває у комі. Зі свого боку, російські окупанти намагаються приховати це за допомогою заготовлених відео.