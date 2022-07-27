Жертвы стратегии: Гиркин ожидает разгрома российской пехоты на Донбассе

Бывший командир боевиков считает, что оперативная пауза закончилась и стороны определились, куда они направят основные силы в августе-сентябре: Авдеевка и Херсонское направление.

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскритиковал в своем телеграм-канале решение российского командования штурмовать в лоб Авдеевку, гипотетический захват которой ничего существенно не изменит.

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"Сегодня, после нескольких часов артиллерийской подготовки, остатки пехоты "ДНР" пошли в атаку на Авдеевку и окрестные "бастионы", — сообщил Гиркин. — Но даже в самом благоприятном случае, фронт удастся лишь отодвинуть к следующей полосе обороны врага — то есть все той же линии Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Курахово. Хотя лично мне, зная состояние пехоты "ВС ДНР" и ВС РФ, такой успех представляется не гарантированным "от слова ни разу".

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Бывший лидер боевиков считает, что решение военачальников приведет лишь к потере времени и уничтожению "станового хребта" российских сил в этой войне: пехоту окончательно добьют, принеся в жертву стратегии, реализуемой командованием ВС РФ.

В то же время, по мнению Гиркина, прорыв Вооруженными силами Украины фронта на Херсонском направлении может стать глубоким, что станет, как минимум, оперативным успехом.

"В любом случае, "оперативная пауза", по всей видимости, завершилась. И противник, и наше командование — обозначили, куда они будут прикладывать основные силы в августе-сентябре, — отметил он. — И только практика покажет, чье решение окажется более правильным".

В последнее время Игорь Гиркин постоянно дает пессимистические прогнозы, основанные на анализе боевых действий. В конце июня он заявил, что значительная часть российского военно-политического руководства делает все, чтобы проиграть войну.

В мае экс-главарь боевиков предупреждал, что разгрома ВСУ на Донбассе ждать не стоит, а наступление российских войск на укрепленные позиции украинцев чревато для агрессора большими потерями. При этом он добавил, что первый этап вторжения в Украину закончился "пшиком".