UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Ситуация в Херсоне и области

Жертвы стратегии: Гиркин ожидает разгрома российской пехоты на Донбассе

1432
Игорь Гиркин, оперативная пауза закончилась, штурм Авдеевки, разгром российской пехоты, наступление на Херсон
Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин от штурма Авдеевки не ждет ничего хорошего для оккупантов

Бывший командир боевиков считает, что оперативная пауза закончилась и стороны определились, куда они направят основные силы в августе-сентябре: Авдеевка и Херсонское направление.

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскритиковал в своем телеграм-канале решение российского командования штурмовать в лоб Авдеевку, гипотетический захват которой ничего существенно не изменит.

"Сегодня, после нескольких часов артиллерийской подготовки, остатки пехоты "ДНР" пошли в атаку на Авдеевку и окрестные "бастионы", — сообщил Гиркин. — Но даже в самом благоприятном случае, фронт удастся лишь отодвинуть к следующей полосе обороны врага — то есть все той же линии Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Курахово. Хотя лично мне, зная состояние пехоты "ВС ДНР" и ВС РФ, такой успех представляется не гарантированным "от слова ни разу".

Обстрел Авдеевки, штурм Авдеевки
Оккупанты давно обстреливают Авдеевку из артиллерии, теперь они решили штурмовать ее

Бывший лидер боевиков считает, что решение военачальников приведет лишь к потере времени и уничтожению "станового хребта" российских сил в этой войне: пехоту окончательно добьют, принеся в жертву стратегии, реализуемой командованием ВС РФ.

В то же время, по мнению Гиркина, прорыв Вооруженными силами Украины фронта на Херсонском направлении может стать глубоким, что станет, как минимум, оперативным успехом.

"В любом случае, "оперативная пауза", по всей видимости, завершилась. И противник, и наше командование — обозначили, куда они будут прикладывать основные силы в августе-сентябре, — отметил он. — И только практика покажет, чье решение окажется более правильным".

В последнее время Игорь Гиркин постоянно дает пессимистические прогнозы, основанные на анализе боевых действий. В конце июня он заявил, что значительная часть российского военно-политического руководства делает все, чтобы проиграть войну.

В мае экс-главарь боевиков предупреждал, что разгрома ВСУ на Донбассе ждать не стоит, а наступление российских войск на укрепленные позиции украинцев чревато для агрессора большими потерями. При этом он добавил, что первый этап вторжения в Украину закончился "пшиком".