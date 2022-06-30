Гиркин сравнил Россию с нацистской Германией и предрек ей поражение в войне (видео)

По мнению бывшего главаря донецких боевиков, значительная часть российского военно-политического руководства делает все, чтобы проиграть войну.

Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), анализируя действия российской власти, сравнил их с действиями руководства нацистской Германии во время Второй мировой войны. По его словам, вскоре после нападения Германии на Советский Союз, практически вся кадровая советская армия была уничтожена. Но, начиная с самого первого дня войны, в СССР включились все механизмы тотальной мобилизации, хотя руководство страны явно не могло предполагать столь катастрофического сценария.

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"А что делает нацистская Германия в это время? Только в 43 году выпуск бомбардировщиков стал производиться в две смены, — сказал Гиркин. — В то время как наши эвакуированные заводы в три смены пыхтели круглосуточно, у немцев до 43 года старались не брать на производство женщин, военнопленных просто морили голодом в лагерях, с 43 года начали их использовать в немецкой промышленности, хотя их были миллионы. Надеялись, типа вот здесь воюем, а здесь спокойно, хорошо, все славят Адольфа Алоизовича, который так замечательно под Сталинградом сидим, а мы все еще хлеб с маслом жуем и работаем в одну смены. Мне вот это вот напоминает".

Игорь Гиркин подчеркнул, что, несмотря на неравные силы, на менее развитую промышленность, Украина воюет всерьез. В то время как Россия теряет не только время, но и кадровую армию, не создавая новую армию военного времени, и пытаясь суррогатами залепить прорехи во фронте.

"У меня создается отчетливое впечатление, что очень многие в Кремле и во главе Министерства обороны за поражение, уж не знаю — за большое или не очень, — сказал экс-главарь боевиков. — Потому что они делают все, чтобы не делать самого главного — не воевать по-настоящему".

Напомним, ранее Гиркин заявил, что защиты от украинской артиллерии не существует, поэтому жителям ОРДЛО лучше уехать из Донецка и Луганска.

До этого он высказал мнение о том, что, ударив по "вышкам Бойко", Украина специально провоцирует Россию на выдвижение Черноморского флота ближе к Одессе, пытаясь загнать российские корабли в ловушку, чтобы ударить по ним ракетами.