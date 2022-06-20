"Все корабли идут на Одессу": Стрелков заговорил о возможной ловушке для флота РФ (фото)

По словам экс-полковника ФСБ, Украина, осуществив ракетный удар по "вышкам Бойко", специально провоцирует Россию на выдвижение флота в сторону областного центра.

Подразделения Вооруженных сил Украины могли уготовить ловушку для Черноморского флота РФ, чьи корабли выдвинулись в сторону Одессы. Такое мнение озвучил бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

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В частности, экс-полковник ФСБ решил прокомментировать непроверенную информацию о том, что Черноморский флот страны-агрессора якобы в полном составе вышел из портов и направился в сторону Одессы.

По данным Telegram-канала "Иди и смотри", российские корабли с полным боекомплектом идут в направлении областного центра для "окончательного уничтожения остатков украинского флота.

"Согласно радиоэфиру, ВСУ привели береговые силы в боевую готовность. На данный момент подтверждены 14 ракетных ударов в Одесской области, уничтожение складов и логистических хабов в Очакове, Одессе и Белгороде-Днестровском", — продолжили в Telegram-канале и связали выход Черноморского флота РФ в сторону портового города с тем, что украинские военнослужащие уничтожили буровые "вышки Бойко".

Стрелков-Гиркин, комментируя публикацию, предположил, что российское военное командование допускает ошибку, пытаясь отомстить за ликвидированные объекты в Черном море. По словам экс-полковника ФСБ, Украина целенаправленно провоцирует страну-агрессора на подобную реакцию.

Более того, Стрелков предположил, что украинская армия могла уготовить ловушку для Черноморского флота РФ в районе Одессы.

"Флот идет в район, где его нетерпеливо ждут… Впрочем, вполне вероятно, что речь идет о срочной необходимости отстоять остров Змеиный, о скорой атаке на который писали последние двое-трое суток. Но и в этом случае — противник явно ждет и провоцирует", — продолжил бывший главарь пророссийских боевиков и выразил надежду, что ошибается в своем прогнозе относительно ловушки для ЧМФ РФ.

[ + – ] Стрелков предупредил о возможной ловушке для флота РФ возле Одессы [ + – ] Стрелков предупредил о возможной ловушке для флота РФ возле Одессы

Напомним, утром 20 июня появилась информация о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" в Черном море. Уничтожение стратегического объекта, как сообщал нардеп Алексей Гончаренко, усложнит России добычу газа в этом регионе.

После ракетного удара по "вышкам Бойко" в Госдуме РФ заговорили о зеркальных действиях в отношении Украины и пригрозили обстрелять центры принятия решений.