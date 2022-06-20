"Всі кораблі йдуть на Одесу": Стрєлков заговорив про можливу пастку для флоту РФ (фото)

За словами експолковника ФСБ, Україна, здійснивши ракетний удар по "вишках Бойка", спеціально провокує Росію на висування флоту у бік обласного центру.

Підрозділи Збройних сил України могли приготувати пастку для Чорноморського флоту РФ, чиї кораблі висунулися у бік Одеси. Таку думку озвучив колишній ватажок проросійських бойовиків ДНР Ігор Стрєлков-Гіркін.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зокрема, експолковник ФСБ вирішив прокоментувати неперевірену інформацію про те, що Чорноморський флот країни-агресора нібито у повному складі вийшов із портів та попрямував у бік Одеси.

За даними Telegram-каналу "Йди та дивись", російські кораблі з повним боєкомплектом йдуть у напрямку обласного центру для "остаточного знищення залишків українського флоту".

"Згідно з радіоефіром, ЗСУ привели берегові сили в бойову готовність. На даний момент підтверджено 14 ракетних ударів в Одеській області, знищення складів та логістичних хабів в Очакові, Одесі та Білгороді-Дністровському", — продовжили в Telegram-каналі і пов'язали вихід у бік портового міста з тим, що українські військовослужбовці знищили бурові "вишки Бойка".

Стрєлков-Гіркін, коментуючи публікацію, припустив, що російське військове командування припускається помилки, намагаючись помститися за ліквідовані об'єкти в Чорному морі. За словами експолковника ФСБ, Україна цілеспрямовано провокує країну-агресора на таку реакцію.

До того ж, Стрєлков припустив, що українська армія могла приготувати пастку для Чорноморського флоту РФ у районі Одеси.

"Флот йде в район, де на нього нетерпляче чекають... Втім, цілком імовірно, що йдеться про термінову необхідність відстояти острів Зміїний, про швидку атаку на який писали останні дві-три доби. Але і в цьому випадку — противник явно чекає і провокує", — продовжив колишній ватажок проросійських бойовиків і висловив сподівання, що помиляється у своєму прогнозі щодо пастки для ЧМФ РФ.

[ + – ] Стрєлков попередив про можливу пастку для флоту РФ біля Одеси [ + – ] Стрєлков попередив про можливу пастку для флоту РФ біля Одеси

Нагадаємо, вранці 20 червня з'явилася інформація про те, що ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка" у Чорному морі. Знищення стратегічного об'єкта, як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, ускладнить Росії видобуток газу у цьому регіоні.

Після ракетного удару по "вишках Бойка" в Держдумі РФ заговорили про дзеркальні дії щодо України та пригрозили обстріляти центри прийняття рішень.