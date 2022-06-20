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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Всі кораблі йдуть на Одесу": Стрєлков заговорив про можливу пастку для флоту РФ (фото)

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Стрєлков попередив про можливу пастку для флоту РФ біля Одеси

За словами експолковника ФСБ, Україна, здійснивши ракетний удар по "вишках Бойка", спеціально провокує Росію на висування флоту у бік обласного центру.

Підрозділи Збройних сил України могли приготувати пастку для Чорноморського флоту РФ, чиї кораблі висунулися у бік Одеси. Таку думку озвучив колишній ватажок проросійських бойовиків ДНР Ігор Стрєлков-Гіркін.

Зокрема, експолковник ФСБ вирішив прокоментувати неперевірену інформацію про те, що Чорноморський флот країни-агресора нібито у повному складі вийшов із портів та попрямував у бік Одеси.

За даними Telegram-каналу "Йди та дивись", російські кораблі з повним боєкомплектом йдуть у напрямку обласного центру для "остаточного знищення залишків українського флоту".

"Згідно з радіоефіром, ЗСУ привели берегові сили в бойову готовність. На даний момент підтверджено 14 ракетних ударів в Одеській області, знищення складів та логістичних хабів в Очакові, Одесі та Білгороді-Дністровському", — продовжили в Telegram-каналі і пов'язали вихід у бік портового міста з тим, що українські військовослужбовці знищили бурові "вишки Бойка".

Стрєлков-Гіркін, коментуючи публікацію, припустив, що російське військове командування припускається помилки, намагаючись помститися за ліквідовані об'єкти в Чорному морі. За словами експолковника ФСБ, Україна цілеспрямовано провокує країну-агресора на таку реакцію.

До того ж, Стрєлков припустив, що українська армія могла приготувати пастку для Чорноморського флоту РФ у районі Одеси.

"Флот йде в район, де на нього нетерпляче чекають... Втім, цілком імовірно, що йдеться про термінову необхідність відстояти острів Зміїний, про швидку атаку на який писали останні дві-три доби. Але і в цьому випадку — противник явно чекає і провокує", — продовжив колишній ватажок проросійських бойовиків і висловив сподівання, що помиляється у своєму прогнозі щодо пастки для ЧМФ РФ.

Стрєлков вишки Бойка пастка флот ЧМФ Одеса Зміїний обстріл
Стрєлков попередив про можливу пастку для флоту РФ біля Одеси
Стрєлков вишки Бойка пастка флот ЧМФ Одеса Зміїний обстріл
Стрєлков попередив про можливу пастку для флоту РФ біля Одеси

Нагадаємо, вранці 20 червня з'явилася інформація про те, що ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка" у Чорному морі. Знищення стратегічного об'єкта, як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, ускладнить Росії видобуток газу у цьому регіоні.

Після ракетного удару по "вишках Бойка" в Держдумі РФ заговорили про дзеркальні дії щодо України та пригрозили обстріляти центри прийняття рішень.