В РФ пригрозили ударить по "центрам принятия решений" после обстрела ВСУ газовых вышек

Депутат российского парламента от Крыма Михаил Шеремет утверждает, что РФ нанесет соответствующие удары в "ближайшее время". А ответ будет такой, после которого мы "нескоро оправимся".

В Госдуме России пригрозили Украине ударами по "центрам принятия решения" в "ближайшее время" после того, как украинские военные нанесли ракетный удар по вышкам "Черноморнефтегаза", которые были захвачены россиянами в 2014 году. Об этом заявил депутат российского парламента от Крыма Михаил Шеремет в интервью "РИА Новости".

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Он заявил, что атака на буровые вышки развязала руки России, и теперь она ударит по "центрам принятия решений" в Украине. Шеремет заявил, что ответ будет такой, после которого "они нескоро оправятся". По его словам, платформы для добычи газа находятся в районе оккупированного ВС РФ острова Змеиный.

"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся", — сказал он.

Кроме того, Михаил Шеремет пригрозил, что страны Запада также понесут ответственность за удар, если подтвердится, что он был нанесен из поставляемого ими оружия.

Тем временем другой депутат от российской Госдумы Виктор Водолацкий утверждает, что Удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", скорее всего, нанесен ракетами производства Великобритании или США.

Напомним, 20 июня российские Telegram-каналы писали, что ВСУ атакуют Змеиный остров. Предположительно, по объектам РФ работала авиация и артиллерия. Однако авторы российских Telegram-каналов также подчеркивают, что на самом острове "задымлений и очагов возгорания" нет, зато к востоку от Змеиного горит буровая вышка.

Украинский депутат Алексей Гончаренко рассказал, что информация о взрывах на Змеином не соответствует действительности. А удар пришелся по вышкам "Черноморнефтегаза". По его словам, это усложнит оккупантам добычу газа.

Ранее, 17 июня ВСУ подбили российского судно "Спасатель Василий Бех", которое перевозило вооружение, боеприпасы и российских моряков. В Одесской ОВА рассказали, что в результате удара украинских военных корабль ушел на дно.