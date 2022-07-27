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Жертви стратегії: Гіркін очікує на розгром російської піхоти на Донбасі

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Ігор Гіркін, оперативна пауза закінчилася, штурм Авдіївки, розгром російської піхоти, наступ на Херсон
Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін від штурму Авдіївки не чекає нічого хорошого для окупантів

Колишній командир бойовиків вважає, що оперативна пауза закінчилася і сторони визначилися, куди вони спрямують основні сили у серпні-вересні: Авдіївка та Херсонський напрямок.

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розкритикував у своєму телеграм-каналі рішення російського командування штурмувати в лоб Авдіївку, гіпотетичне захоплення якої нічого суттєво не змінить.

"Сьогодні, після кількох годин артилерійської підготовки, залишки піхоти "ДНР" пішли в атаку на Авдіївку та навколишні "бастіони", — повідомив Гіркін. — Але навіть у найсприятливішому випадку фронт вдасться лише відсунути до наступної смуги оборони ворога — тобто все тієї ж лінії Слов'янськ — Краматорськ — Дружківка — Костянтинівка — Курахове, хоча особисто мені, знаючи стан піхоти "ЗС ДНР" і ЗС РФ, такий успіх не гарантований "від слова зовсім".

Обстріл Авдіївки, штурм Авдіївки
Окупанти давно обстрілюють Авдіївку з артилерії, тепер вони вирішили штурмувати її.

Колишній лідер бойовиків вважає, що рішення воєначальників призведе лише до втрати часу та знищення "станового хребта" російських сил у цій війні: піхоту остаточно доб'ють, принісши в жертву стратегію, яку реалізує командування ЗС РФ.

Водночас, на думку Гіркіна, прорив Збройними силами України фронту на Херсонському напрямку може стати глибоким, що стане, як мінімум, оперативним успіхом.

"У будь-якому випадку, "оперативна пауза", очевидно, завершилася. І противник, і наше командування позначили, куди вони прикладатимуть основні сили в серпні-вересні, — зазначив він. — І лише практика покаже, чиє рішення виявиться правильнішим".

Останнім часом Ігор Гіркін постійно дає песимістичні прогнози, що базуються на аналізі бойових дій. Наприкінці червня він заявив, що значна частина російського військово-політичного керівництва робить усе, щоб програти війну.

У травні екскерівник бойовиків попереджав, що на розгром ЗСУ на Донбасі чекати не варто, а наступ російських військ на укріплені позиції українців може призвести до великих втрат агресора. При цьому він додав, що перший етап вторгнення в Україну закінчився пшиком.