Жертви стратегії: Гіркін очікує на розгром російської піхоти на Донбасі

Колишній командир бойовиків вважає, що оперативна пауза закінчилася і сторони визначилися, куди вони спрямують основні сили у серпні-вересні: Авдіївка та Херсонський напрямок.

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розкритикував у своєму телеграм-каналі рішення російського командування штурмувати в лоб Авдіївку, гіпотетичне захоплення якої нічого суттєво не змінить.

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"Сьогодні, після кількох годин артилерійської підготовки, залишки піхоти "ДНР" пішли в атаку на Авдіївку та навколишні "бастіони", — повідомив Гіркін. — Але навіть у найсприятливішому випадку фронт вдасться лише відсунути до наступної смуги оборони ворога — тобто все тієї ж лінії Слов'янськ — Краматорськ — Дружківка — Костянтинівка — Курахове, хоча особисто мені, знаючи стан піхоти "ЗС ДНР" і ЗС РФ, такий успіх не гарантований "від слова зовсім".

[ + – ] Окупанти давно обстрілюють Авдіївку з артилерії, тепер вони вирішили штурмувати її.

Колишній лідер бойовиків вважає, що рішення воєначальників призведе лише до втрати часу та знищення "станового хребта" російських сил у цій війні: піхоту остаточно доб'ють, принісши в жертву стратегію, яку реалізує командування ЗС РФ.

Водночас, на думку Гіркіна, прорив Збройними силами України фронту на Херсонському напрямку може стати глибоким, що стане, як мінімум, оперативним успіхом.

"У будь-якому випадку, "оперативна пауза", очевидно, завершилася. І противник, і наше командування позначили, куди вони прикладатимуть основні сили в серпні-вересні, — зазначив він. — І лише практика покаже, чиє рішення виявиться правильнішим".

Останнім часом Ігор Гіркін постійно дає песимістичні прогнози, що базуються на аналізі бойових дій. Наприкінці червня він заявив, що значна частина російського військово-політичного керівництва робить усе, щоб програти війну.

У травні екскерівник бойовиків попереджав, що на розгром ЗСУ на Донбасі чекати не варто, а наступ російських військ на укріплені позиції українців може призвести до великих втрат агресора. При цьому він додав, що перший етап вторгнення в Україну закінчився пшиком.