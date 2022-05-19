Кривава бійня: Гіркін напророкував армії РФ величезні втрати при спробі взяти Донбас

Колишній ватажок терористів упевнений, що на розгром ЗСУ чекати не варто, оскільки українські воїни наразі окопуються. І додав, що перший етап вторгнення до нашої країни закінчився "пшиком".

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Наступ російських військ на вже укріплені українськими Збройними силами позиції може призвести до великих втрат агресора, великих успіхів для нього на фронті найближчим часом не передбачається. Про це у своєму телеграм-каналі в четвер, 19 травня, повідомив полковник Федеральної служби безпеки РФ у відставці, "міністр оборони ДНР" у травні-серпні 2014 року Ігор Гіркін (Стрєлков).

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За словами колишнього ватажка бойовиків, і російські війська, і українські зараз окопуються на зайнятих ними рубежах фронту, і це "дуже погано" для РФ, тому що ЗСУ так створюють опорні пункти на передовій і в ближньому тилу, які "потім доведеться брати дуже довго та з великими втратами".

"Доведеться знову вести завзяті кровопролитні бої за кожне село, кожен гай і висотку… дорого платити російською кров'ю за кожні пройдені кілька сотень метрів. І притягнути до відповідальності за це начебто буде й нікого — "само собою, об'єктивним ходом подій так вийшло" …" — сказав Гіркін.

Полковник ФСБ у відставці зазначив, що прорив російських сил углиб України на початку повномасштабного вторгнення закінчився "пшиком", а актуальна друга фаза наступу РФ перетворилася на "кривавий тягни-штовхай".

"Тоді як навіть повний успіх (якого найближчим часом не видно) другого етапу в кращому разі призведе лише до дорогих (з точки зору втрат людьми й технікою), порівняно невеликих територіальних надбань, досягнутих витісненням супротивника з території Донбасу", — вважає колишній ватажок бойовиків ОРДО.

Не змінить ситуацію навіть можлива поразка українських сил на Донбасі — у разі витіснення їх за кордони ОРДЛО ЗСУ зможе підготувати нові резерви або перекинути ті, що вже працюють, на фронт. При цьому, за словами Стрєлкова, українське військове керівництво впевнене у своїх силах, і тому в районі Придністров'я та біля кордону з Білоруссю наразі розміщено великі угруповання військ.

"Тобто коли наші ослаблені важкими боями та кровопролитними штурмами з'єднання вийдуть до кордонів "ЛДНР" — їх на заздалегідь підготовлених до оборони рубежах зустрінуть свіжі та добре оснащені з'єднання ЗСУ", — констатував Гіркін.

У випадку, якщо ЗСУ з якихось причин не перейде в контрнаступ після накопичення ресурсів, перед військами РФ "на повен зріст стане перспектива тривалої позиційної війни", яка може стати "вбивчою для економіки, соціальної та суспільно-політичної стабільності" Росії.

Гіркін із посиланням на російських командирів зазначив, що він "не має особливих надій" на те, що війська РФ зможуть повністю окупувати території Донецької та Луганської областей "хоч би до середини червня". Крім того, полковник ФСБ у відставці вважає, що завдання захоплення Донбасу не буде виконане "аж до того моменту, коли ЗСУ спробують перехопити стратегічну ініціативу", розпочавши контрнаступ. Проте навіть якщо українські війська не наступатимуть і просто залишаться на своїх укріплених позиціях, "розгрому ЗСУ" також не відбудеться, вважає ексглавар бойовиків ОРДО.

"Без прориву новостворених і зайнятих великими силами супротивника позицій не буде розгрому ЗСУ. А без розгрому ЗСУ не буде підсумкової перемоги… Тим більше, неможливо сподіватися на перемогу "шляхом виснаження" за умови, що "тилом" для ЗСУ є практично вся Європа плюс Північна Америка. Тобто доведеться намагатися розбити ворога в польових битвах. А, вибачте, ким і чим?!? Якщо поки навіть часткової мобілізації не проводиться?" — запитує Гіркін.

Нагадаємо, раніше Гіркін похвалив українську артилерію, заявивши, що вона навчена краще за російську.

До цього колишній ватажок бойовиків розкритикував політику РФ щодо Донбасу, заявивши, що регіон у результаті російської агресії перетворився на "заповідник гі*на".