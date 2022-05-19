Кровавая бойня: Гиркин предрек армии РФ огромные потери при попытке взять Донбасс

Бывший главарь террористов уверен, что разгрома ВСУ ждать не стоит, поскольку украинские воины на данный момент окапываются. И добавил, что первый этап вторжения в нашу страну закончился "пшиком".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Наступление российских войск на уже укрепленные украинскими Вооруженными силами позиции чревато для агрессора большими потерями, больших успехов для него на фронте в ближайшее время не предвидится. Об этом в своем телеграм-канале в четверг, 19 мая, сообщил полковник Федеральной службы безопасности РФ в отставке, "министр обороны ДНР" в мае-августе 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков).

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам бывшего главаря боевиков, и российские войска, и украинские на данный момент окапываются на занятых ими рубежах фронта и это "очень плохо" для РФ, так как ВСУ таким образом создают опорные пункты на передовой и в ближнем тылу, которые "потом придется брать очень долго и с большими потерями".

"Придется снова вести упорные кровопролитные бои за каждое село, каждую рощу и высотку… дорого платить русской кровью за каждые пройденные несколько сотен метров. И "спросить" за это вроде как будет и некого — "само-собой, объективным ходом событий так получилось"…" — указал Гиркин.

Полковник ФСБ в отставке отметил, что прорыв российских сил вглубь Украины в начале полномасштабного вторжения окончился "пшиком", а актуальная, вторая фаза наступления РФ превратилась в "кровавый тяни-толкай".

"В то время как даже полный успех (которого в ближайшее время не просматривается) второго этапа в лучшем случае приведет только к дорогостоящим (с точки зрения потерь в людях и технике) относительно небольшим территориальным приобретениям, достигнутым вытеснением противника с территории Донбасса", — считает бывший главарь боевиков ОРДО.

Не изменит ситуацию даже возможное поражение украинских сил на Донбассе — в случае вытеснения их за границы ОРДЛО ВСУ сможет подготовить новые резервы или перебросить к фронту уже действующие. При этом, по словам Стрелкова, украинское военное руководство уверено в своих силах, и поэтому в районе Приднестровья и возле границы с Беларусью на данный момент размещены большие группировки войск.

"То есть, когда наши ослабленные тяжелейшими боями и кровопролитными штурмами соединения выйдут к границам "ЛДНР" — их на заранее подготовленных к обороне рубежах встретят свежие и хорошо оснащенные соединения ВСУ", — констатировал Гиркин.

В случае, если ВСУ по каким-то причинам не перейдет в контрнаступление после накопления ресурсов, перед войсками РФ "во весь рост встанет перспектива длительной позиционной войны", которая может стать "убийственной для экономики, социальной и общественно-политической стабильности" России.

Гиркин со ссылкой на российских командиров отметил, что он "не имеет особых надежд" на то, что войска РФ смогут полностью оккупировать территории Донецкой и Луганской областей "хотя бы до середины июня". Более того, полковник ФСБ в отставке считает, что задача захвата Донбасса не будет выполнена "вплоть до того самого момента, когда ВСУ попытаются перехватить стратегическую инициативу", начав контрнаступление. Однако даже если украинские войска не будут наступать и просто останутся на своих укрепленных позициях, "разгрома ВСУ" также не произойдет, считает экс-главарь боевиков ОРДО.

"Без прорыва вновь созданных и занятых крупными силами противника позиций — не будет разгрома ВСУ. А без разгрома ВСУ не будет итоговой победы… Тем более невозможно надеяться на победу "путем изнурения" при условии ,что "тылом" для ВСУ является практически вся Европа плюс Северная Америка. То есть, придется пытаться разбить врага в полевых сражениях. А ,простите, кем и чем?!? Если пока даже частичной мобилизации не проводится??" — задается вопросом Гиркин.

Напомним, ранее Гиркин похвалил украинскую артиллерию, заявив, что она обучена лучше российской.

До этого бывший главарь боевиков раскритиковал политику РФ в отношении Донбасса, заявив, что регион в результате российской агрессии превратился в "заповедник дер*ма".