Російські війська мають ресурси для наступу на двох напрямках, — ISW

Після закінчення оперативної паузи ЗС РФ не змогли утримати попередні темпи наступу. Ймовірно, їхні атаки досягнуть кульмінації до захоплення якихось великих міських районів України.

Наразі російська армія здатна проводити наступ тільки на двох напрямках — Сіверськ і Бахмут Донецької області. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку відомства, ЗС РФ зосередилися на захопленні цих населених пунктів із 16 липня після закінчення їх оперативної паузи. Армія Росії виділила достатньо ресурсів щодо майже щоденних наземних атак і захоплення території цих двох напрямах. Однак окупанти не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти якихось територіальних успіхів на інших ділянках.

Так, наступ російських військ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як вони захоплять будь-які інші великі міські райони України.

Інші висновки ISW:

Українська армія могла розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюма Харківської області.

Російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.

На північ від Харкова продовжуються наземні бої.

27 липня ЗСУ втретє за десять днів вдарили по Антонівському мосту в Херсоні, мабуть, зробивши його непридатним для використання.

Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.

Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

Нагадаємо, 26 липня в Інституті вивчення війни зазначали, що російський наступ на Донбасі, ймовірно, закінчиться до взяття Бахмута, Слов'янська чи іншого великого міста через постійні тактичні та оперативні проблеми на полі бою.

27 липня колишній лідер бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що очікує на розгром російської піхоти на Донбасі через невдале командування. На його думку, оперативна пауза російських сил закінчилася і сторони визначилися, куди вони спрямують основні сили у серпні-вересні: Авдіївка та Херсонський напрямок.