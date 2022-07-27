Не только автомобильный: оккупанты признали обстрел Антоновского ж/д моста через Днепр

По словам коллаборанта Владимира Сальдо, по железнодорожному объекту попало две ракеты. Однако основной целью ВСУ была автомобильная переправа.

Минувшей ночью ВСУ нанесли удары не только по автомобильному Антоновскому мосту, но и по одноименному железнодорожному мосту, расположенному неподалеку. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил так называемый "глава Херсонской областной администрации" Владимир Сальдо.

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Он рассказал, что по объекту попало две ракеты.

"Обстрелян Антоновский мост, и чуть выше по течению еще железнодорожный мост, туда тоже две ракеты прилетели", – в частности, прокомментировал российский ставленник.

Сальдо подчеркнул, что основной целью ВСУ был именно Антоновский автомобильный мост. Благодаря точным точечным ударам переправу, через которую россияне могли снабжать своих военных, удалось вывести из строя. Разрушение инфраструктурного объекта позволяет нанести существенный урон боеспособности ВС РФ, продолжающих удерживать Херсон.

Помимо автомобильного и железнодорожного моста через Днепр в этом районе существует еще одна переправа – мост над дамбой Каховской ГЭС в Новой Каховке. Ранее ВСУ также наносили удары по нем, после чего оккупанты пытались его восстановить.

Напомним, в ночь на 27 июля украинская армия ударила по Антоновскому автомобильному мосту. Сначала росСМИ заявляли, что все атаки ВСУ на мост были якобы отбиты системами ПВО. Однако позже подтвердили разрушения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "третьего предупреждения может не быть" и посоветовал оккупантам покинуть захваченный Херсон.