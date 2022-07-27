Не лише автомобільний: окупанти визнали обстріл Антонівського залізничного мосту через Дніпро

За словами колаборанта Володимира Сальдо, по залізничному об'єкту потрапило дві ракети. Однак основною метою ЗСУ була автомобільна переправа.

Минулої ночі ЗСУ завдали ударів не тільки по автомобільному Антонівському мосту, але й по однойменному залізничному мосту, розташованому неподалік. Про це в ефірі телеканалу "Росія 24" повідомив так званий "глава Херсонської обласної адміністрації" Володимир Сальдо.

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Він розповів, що по об'єкту потрапило дві ракети.

"Обстріляно Антонівський міст, і трохи вище за течією ще залізничний міст, туди теж дві ракети прилетіли", — зокрема, прокоментував російський ставленик.

Сальдо наголосив, що основною метою ЗСУ був саме Антонівський автомобільний міст. Завдяки точним точковим ударам переправу, через яку росіяни могли постачати своїх військових, вдалося вивести з ладу. Руйнування інфраструктурного об'єкта дозволяє завдати істотних збитків боєздатності ЗС РФ, які продовжують утримувати Херсон.

Крім автомобільного та залізничного мосту через Дніпро в цьому районі існує ще одна переправа — міст над греблею Каховської ГЕС у Новій Каховці. Раніше ЗСУ також завдавали ударів по ньому, після чого окупанти намагалися його відновити.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня українська армія вдарила по Антонівському автомобільному мосту. Спочатку росЗМІ заявляли, що всі атаки ЗСУ на міст були нібито відбиті системами ППО. Проте згодом підтвердили руйнування.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що "третього попередження може не бути" і порадив окупантам залишити захоплений Херсон.