Третього попередження може не бути: Подоляк про удари ЗСУ по Антонівському мосту

Радник голови ОП порадив російським військам вчитися вплав перетинати Дніпро або покинути Херсон, поки є така можливість.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував удар ЗСУ по Антонівському мосту в ніч із 26 на 27 липня. Про це він написав у твітері.

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За словами Подоляка, можна, звичайно, назвати Антонівський міст засобом російського ППО, який "перехоплює" українські ракети, проте реальності не уникнути.

"Окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або покинути Херсон, поки є можливість. Третього попередження може не бути", — наголосив Подоляк.

Удари HIMARS радник ОП назвав "рідкісним птахом", який вилітає із середини Дніпра.

Додамо, вночі 26 липня українські військові завдали ще одного удару по Антонівському мосту. Внаслідок пошкоджень рух по ньому перекрили окупанти. Спершу росЗМІ стверджували, що ППО нібито перехопило всі ракети, але пізніше зрозуміли, що це не так. Антонівський міст — це важлива артерія для постачання військ РФ. Також у мережі опублікували відео з мосту із наслідками ударів.

Нагадаємо, у ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту, заявивши, що обстріл був філігранним. Через обстріл колаборанти закрили міст для руху після ракетного удару по ньому.