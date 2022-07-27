"Удари були філігранними": ЗСУ підтвердили обстріл Антонівського мосту (відео)

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, робота українських артилеристів насамперед спрямована на деморалізацію противника.

Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні увечері 26 липня. Інформацію про обстріл стратегічного об'єкту підтвердила речниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранними", — наголосила вона.

За словами представниці ОК "Південь", ЗСУ не прагнуть зруйнувати інфраструктурні об'єкти на окупованих територіях, але "руйнують плани ворога".

"Ми цінуємо все, що знаходиться в Україні, навіть коли щось перебуває під окупантами. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога", — зазначила Гуменюк.

Саме тому робота української артилерії настільки делікатна та ювелірна, що насамперед спрямована на деморалізацію російських військ.

Як заявила Гуменюк, українські війська намагаються тримати під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які мають критичне значення для ворога.

Керівниця пресслужби натякнула, що добрі новини з Херсонської області надходитимуть і надалі.

"У нас усе йде вперед. Ми рухаємося за тими стратегічними напрямками, які собі позначили. І нікому нас не зупинити, навіть ворогові", — додала вона.

Нагадаємо, увечері 26 липня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту, який ЗС РФ використовують для постачання своєї армії. Місцеві жителі сказали, що від переправи майже нічого не лишилося. В РФ погрожують "помститися".

Після ударів ЗСУ херсонські колаборанти закрили Антонівський міст для руху. В окупаційній адміністрації стверджують, що міст не зруйнований, але в "ньому додалися дірки". Біля об'єкта утворилися затори з машин, а біля в'їзду стоїть пост із російськими військовими.