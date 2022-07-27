Антонівський міст під ударом: пабліки пишуть про руйнування переправи, окупанти спростовують (відео)

ЗСУ завдали чергового удару по стратегічному об'єкту, який ЗС РФ використовують для постачання своєї армії. Місцеві жителі кажуть, що від переправ майже нічого не залишилося. В РФ погрожують "помститися".

Антонівський міст у Херсоні, який використовується росіянами для перекидання озброєння, вкотре став метою ЗСУ. Інформація про це з'явилася у місцевих пабліках увечері 26 липня.

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Антонівський міст: хронологія подій

О 23:00 Telegram-канал "Труха Херсон" розповів, що з боку об'єкту чути вибухи. Пізніше автори пабліка написали: "Повідомляють, що Антонівський міст ВСЕ" й опублікували відео, ймовірно, з моменту удару ЗСУ.

Інформацію про Антонівський міст підтвердив військовий експерт Олег Жданов.

"Відомо про те, що по ньому було завдано ударів, ступінь ушкоджень зараз невідомий, побачимо результати роботи вже з ранку", – зокрема, поінформував він.

Жданов уточнив, що Антонівський міст необхідно зруйнувати, оскільки це допоможе вибити окупантів із правого берега Дніпра та звільнити Херсон.

"Неможливість використовувати Антонівський міст дуже ускладнить логістику противнику, що не дасть їм повною мірою підживлювати свої угруповання навколо Херсона", — розповів експерт.

При цьому Жданов додав, що якщо його дійсно знищено або виведено з ладу, то найближчими днями варто очікувати на удари росіян по цивільних об'єктах України.

Що про удар говорять росЗМІ та окупаційна влада

Російські ЗМІ одразу повідомили про удари ЗСУ по Херсону, проте з уточненням про те, що українські ракети нібито були відбиті системою ППО.

"Серія вибухів пролунала у Херсоні, у місті працює система ППО", — написало агентство ТАСС.

Видання "РИА Новости" заявило, що українська армія втретє за добу "зробила спробу" атакувати об'єкти в Херсоні, проте "всі ракети були перехоплені".

Кирило Стремоусов, який називає себе "заступником голови Херсонської обласної адміністрації", спростував інформацію про руйнування об'єкту.

"Антонівський міст стоїть. Міст насправді дійсно був обстріляний, але це не говорить про те, що ми маємо якось когось там злякатися, кудись бігти", — сказав Стремоусов у відео у своєму Telegram-каналі.

Уже вранці 27 липня видання "Известия" уточнило, що Антонівський міст після обстрілу закрито для проїзду.

А в пабліці відомого кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова навіть виникла відкрита погроза щодо України. "Цікаво, а віддаючи наказ атакувати Антонівський міст у Херсоні, у Києві розуміли, що в цю гру можна грати вдвох? Наприклад, лише у Києві мостів через Дніпро сім штук", – повідомляється тут.

В очікуванні підтвердження

Офіційної інформації від ЗСУ чи представників української влади поки що не було. Ні в ранковому зведенні Генштабу, ні в зведенні ОК "Південь" об'єкт не згадується.

Нагадаємо, ЗС РФ стягують важку військову техніку до Херсона. Із Запорізької області у бік окупованого міста виїхало 3 колони техніки росіян. У них було 20 танків, 20 машин десанту та 30 броньованих машин.

Раніше росЗМІ повідомляли, що "референдуми" у Херсонській та Запорізькій областях відбудуться на початку вересня. Так зване "волевиявлення" мешканців окупованих територій пройде в один день.