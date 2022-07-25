"Референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях відбудуться на початку вересня, — росЗМІ

Як повідомляють російські журналісти, так зване "волевиявлення" мешканців окупованих територій відбудеться в один день. Раніше стало відомо, що окупанти окреслили проведення "референдуму" на 11 вересня.

Так звані "референдуми" щодо статусу окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях можуть відбутися в один день. Про це пише російське агентство "РІА Новини" з посиланням на "владу" захоплених українських територій.

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Як повідомляється, окупанти намітили проведення так званого "волевиявлення" місцевого населення на першу половину вересня. Раніше український Центр національного спротиву інформував, що російська влада намітила проведення "референдуму" на 11 вересня.

При цьому "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов запевняє, що проведенню псевдореферендуму завадити неможливо.

"Він відбудеться в будь-якому разі", — висловився російський ставленик, запевнивши, що підготовка до нього зараз активно проводиться.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський також підтвердив, що окупанти не відмовилися від своїх планів провести "референдум" на захопленій території, однак у них виникли великі проблеми з формуванням "виборчих комісій", оскільки місцеве населення відмовляється співпрацювати з російськими ставлениками.

"Проте вони [окупанти] активно працюють у цьому напрямку. Періодично проводять обдзвон із проведенням так званого опитування громадської думки, через голів ОСББ і роздачу "соцдопомоги" збирають списки мешканців із контактами, які після обробки стануть основою виборчих списків", — розповів Соболевський.

За його словами, для організації картинки "референдуму" в Херсоні вже понад три тижні перебувають російські політтехнологи, яким доручили координацію пов'язаних із цим процесів.

Учора, 24 липня, колаборанти розповіли, що в Запорізькій області створюється спеціальна "виборча комісія", яка має зайнятися підготовкою "референдуму про входження до складу Росії". Так званий "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький повідомив, що "референдум" вирішили провести восени нібито з ініціативи місцевих мешканців.

Раніше "член головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив про намір провести "референдум", незважаючи на воєнні дії. Він пообіцяв, що в день голосування безпеку учасників голосування забезпечать російська армія, Росгвардія та поліція.