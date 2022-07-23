Готують "референдум": колаборанти утворюють "виборчу комісію Запорізької області"

Керівництво окупаційної адміністрації заявило про те, що голосування відбудеться восени "за ініціативою місцевих мешканців".

Так званий "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький повідомив, що підписав указ про створення "виборчої комісії Запорізької області", яка займеться підготовкою референдуму про входження до складу Росії. Балицький стверджує, що "референдум" вирішили провести восени "за ініціативою місцевих мешканців".

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Колаборант заявив, що із підписанням указу в області припинили існування всі українські державні органи, які займалися організацією виборів.

"Сьогодні ми створюємо абсолютно нову відкриту структуру. Вона формуватиметься із представників громадських організацій, зборів громадян за місцем проживання, роботи чи служби — із найактивніших та небайдужих мешканців регіону", — повідомив Балицький і закликав мешканців області вступати до складу "виборчої комісії".

Раніше "член головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив про намір провести "референдум", попри воєнні дії. Він пообіцяв, що в день голосування безпеку учасників голосування забезпечать російська армія, Росгвардія та поліція.

Нагадаємо, наприкінці травня російські ЗМІ повідомили, що в Адміністрації президента Росії розглядають можливість проведення одразу кількох "референдумів" 11 вересня — про злиття РФ з Білоруссю, а також про входження до складу Росії окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської областей та грузинського регіону Південна Осетія. На 11 вересня також заплановано єдиний день голосування, коли росіяни обиратимуть губернаторів.

Раніше стало відомо, що у Кремлі хочуть створити новий федеральний округ РФ, до складу якого мають увійти окуповані райони Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а відбутися це, згідно з планом Москви, має після "референдумів".