У Путіна готуються об'єднати окуповані регіони України до одного округу РФ, — ЗМІ

Окуповані райони Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей Кремль планує приєднати до РФ після "референдумів". Передбачається, що вони можуть пройти в липні або вересні.

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У Кремлі хочуть створити новий федеральний округ, до складу якого мають увійти окуповані райони Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Відбутися це, згідно з планом Москви, має після "референдумів", які можуть відбутися у липні чи вересні цього року. Про це у четвер, 9 червня, повідомляє видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

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"Округ має з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться референдуми про приєднання до Росії. Приєднуватися до чинних округів українські території не будуть", — повідомив один із співрозмовників журналістів.

За даними видання, питанням створення округу займається заступник керівника одного з департаментів Адміністрації президента РФ Борис Рапопорт, який уже займався питанням Донбасу разом з тодішнім помічником російського лідера Владиславом Сурковим.

Наразі Рапопорт, як стверджує видання, займається підбором кадрів для роботи в окупаційних адміністраціях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей — саме ці чиновники, зі свого боку, вестимуть підготовку до проведення так званих референдумів про входження до складу РФ. У президента Росії Володимира Путіна планують провести їх або в липні — "якщо ситуація на фронті дозволить" — або 11 вересня, у єдиний день голосування, коли в РФ також вибиратимуть губернаторів.

При цьому Кремль має намір віддати керівництво окупованим регіонам переважно російським кадрам. За словами джерела видання, ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник найближчим часом можуть позбутися своїх посад — їх також планується замінити на росіян, щоб уникнути "бардаку розподілу бюджетного фінансування мутними місцевими персонажами".

Нагадаємо, наприкінці травня російські ЗМІ повідомляли, що у Кремлі розглядають можливість проведення одразу кількох "референдумів" 11 вересня — про злиття РФ з Білоруссю, а також про входження до складу Росії окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської областей та грузинського регіону Південна Осетія.

Також ми писали, що окупаційний мер Мелітополя Запорізької області Галина Данильченко вже оголосила про початок підготовки регіону до референдуму про приєднання до РФ.