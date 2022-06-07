У Мелітополі розпочали підготовку до "референдуму" про входження до складу РФ (відео)

Про проведення заходу окупаційна пані мер Галина Данильченко заявила після того, як місто відвідав заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Окупаційна влада Мелітополя Запорізької області розпочала підготовку до проведення так званого референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації. Про це у своєму відеозверненні повідомила "пані мер" міста Галина Данильченко у вівторок, 7 червня, повідомляє агентство "РИА Новини".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Ми тепер починаємо готуватися до референдуму", — сказала Данильченко.

Також спільниця окупантів повідомила, що Мелітополь відвідав перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який, за даними російських ЗМІ, курує у Кремлі питання окупації Донецької та Луганської областей.

"Нам дуже приємно було чути теплі слова про наше місто. Сергій Владиленович висловив подяку… за внесок кожного мешканця нашого міста в побудову нового життя. А ми, зі свого боку, дуже вдячні РФ за ту допомогу та підтримку, яку нам надають у побудові цього життя", — Заявила окупаційна пані мер.

Нагадаємо, за даними Центру національного опору, окупаційна влада в Херсонській області обіцяє місцевим жителям платити по 10 тисяч рублів (близько 4,8 тис. грн) за підтримку референдуму в регіоні та отримання російського паспорта.

Також ми писали про те, як працює партизанський рух на тимчасово окупованій російськими військами території Мелітополя. Тим часом у понеділок, 6 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські Збройні сили готуються окупувати Запорізьку область.

Крім цього російські журналісти повідомляли, що у президента РФ Володимира Путіна розглядають варіант проведення відразу кількох "референдумів" у єдиний день голосування — 11 вересня.