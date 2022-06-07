Окупанти пропонують 10 тис. рублів за російське громадянство, — Центр опору

На Херсонщині місцеве населення саботує видачу паспортів РФ. Щоб змінити ситуацію, російська окупаційна влада вирішила платити за підтримку референдуму в регіоні та набуття громадянства.

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Окупаційна влада в Херсонській області обіцяє платити по 10 тис. рублів за підтримку референдуму в регіоні та громадянство РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як стало відомо, місцеве населення у Херсонській області активно саботує видачу російських паспортів.

"Для роздачі своєї макулатури росіяни навіть відібрали українські паспортні центри (ДП "Документ"), але охочих отримати громадянство окупанта немає", — йдеться на сайті Центру.

Змінити ситуацію за допомогою агітації у країни-агресора не вдалося. Наразі окупанти вирішили платити громадянам України за отримання російських паспортів.

Водночас місцеві партизани закликали спалити російський "паспортний стіл" у Херсоні. Листівку з цією інформацією невідомі вивісили безпосередньо поряд із місцем видачі російських паспортів на вул. Ушакова, 53.

На вулицях окупованого Мелітополя також з'явилися листівки, які закликають не брати російських паспортів, які "ізолюють від світу".

[ + – ] Партизанські листівки на вулицях Мелітополя

Центр національного спротиву — інформаційний сайт, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ для підтримки та координації тих, хто бореться з окупантами.

Нагадаємо, сьогодні колаборанти вкотре анонсували референдум про входження Херсонської області до складу РФ. За словами Кирила Стремоусова, який перейшов на бік Росії, окупанти мають намір кардинально змінювати владу в області, щоб повернути її до "культури російської людини".

Раніше Фокус розповідав, що окупанти поки що не можуть запропонувати працездатну альтернативу українським мобільним мережам на захоплених територіях, хоч і продають SIM-картки.